Фестиваль «Привет, Кишинёв!» откроется вечером народной музыки: специальные гости — Андра и Фуэго Ⓟ

Андра, Фуэго, Зинаида Жуля, Михай Чобану и Игорь Кучук — среди артистов, которые выйдут на сцену фестиваля «Привет, Кишинёв!» в первый вечер, посвящённый народной музыке.

17 июля, начиная с 18:00, на пешеходной улице Еуджен Дога состоится масштабный концерт с участием известных исполнителей народной музыки из Республики Молдова и Румынии.

Концерт откроет Муниципальный оркестр народной музыки под управлением братьев Адваховых. На сцене выступят одни из самых известных исполнителей народной музыки: Зинаида Жуля, Михай Чобану, Игорь Кучук, Кристина Скарлат, Виолета Ботезату, Камелия Урсу и Александра Кухутеак.

Особым событием вечера станут выступления артистов из Румынии. Зрители смогут увидеть Константина Энчану, Миоару Велику и Анжелику Флутур, а кульминацией концерта станут выступления специальных гостей — Андры и Фуэго, двух самых любимых исполнителей современной румынской сцены.

Праздничную атмосферу дополнят выступления ансамблей народного танца «Мэрцишор», «Изворашул» из Кагула и этнофольклорного ансамбля «Плэеший», которые подарят зрителям яркое представление, объединяющее музыку, танец и народные традиции.

Ведущими вечера станут Алекс Лука и Лилу Ожован, а художественным режиссёром программы выступила Лидия Панфил.

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы стать частью фестиваля «Привет, Кишинёв!», который пройдёт с 17 по 19 июля.

Первый день фестиваля будет посвящён народной музыке, второй — лучшим хитам ретро-эстрады, а завершится праздник 19 июля грандиозным концертом классической музыки.

На протяжении всех трёх дней фестиваля будут работать ярмарки народных мастеров и местных производителей, где посетители смогут познакомиться с авторскими изделиями, местной продукцией и попробовать разнообразные блюда традиционной молдавской кухни.

Вход на все мероприятия — СВОБОДНЫЙ.