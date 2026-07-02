Фестиваль «Привет, Кишинёв!» возвращается с новым сезоном: три вечера, один город и тысячи причин выйти в центр Ⓟ

Примэрия муниципия Кишинёв приглашает жителей и гостей столицы на VI фестиваль «Привет, Кишинёв!», который проводится по случаю 590-летия первого документального упоминания города.

Мероприятие пройдёт с 17 по 19 июля на пешеходной улице Еуджен Дога и превратит центр столицы в пространство, наполненное музыкой, традициями, культурой и продукцией местных производителей. На сцене фестиваля выступят артисты из Республики Молдова и Румынии.

Фестиваль откроется 17 июля, в день празднования юбилея Кишинёва, вечером народной музыки. Гостей ждёт насыщенная программа, посвящённая национальным традициям и культурному наследию.

18 июля прозвучат самые известные хиты разных эпох. Вечер ретро-музыки подарит любимые мелодии и атмосферу, которая объединит представителей всех поколений.

Завершится фестиваль 19 июля вечером классической музыки. Элегантная концертная программа позволит зрителям насладиться красотой и утончённостью этого музыкального жанра.

На протяжении трёх дней фестиваль объединит народных мастеров и отечественных производителей, которые представят свои изделия и продукцию. Гости также смогут попробовать разнообразные блюда традиционной молдавской кухни.

Ежегодно организуемый Примэрией муниципия Кишинёв, фестиваль «Привет, Кишинёв!» стал одним из самых любимых культурных событий лета. С каждым годом он собирает всё больше участников и гостей как из столицы, так и со всей Республики Молдова и из-за её пределов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Ждём вас 17, 18 и 19 июля на пешеходной улице Еуджен Дога, чтобы вместе отметить 590-летие Кишинёва на VI фестивале «Привет, Кишинёв!».