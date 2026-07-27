Bomba: Включай прохладу - скидки до -30% на кондиционеры, холодильники, морозильники и другую технику Ⓟ

Когда жара набирает обороты, особенно хочется, чтобы дома было прохладно, а любимые продукты оставались свежими. В Bomba ты найдёшь всё необходимое для комфортного лета — со скидками до -30% и рассрочкой 0%.

В этой подборке — лучшие решения для дома, дачи, офиса и кухни: от мощных кондиционеров и компактных вентиляторов до вместительных морозильников и холодильников, увлажнителей воздуха и техники для приготовления летних напитков и десертов.

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Переходи к нашей подборке и выбирай технику, которая поможет сохранить прохладу в доме, свежесть продуктов и комфорт даже в самые жаркие дни.

Запасайся любимыми сезонными продуктами уже сейчас! Морозильники и морозильные лари от 2999 леев помогут сохранить свежесть ягод, овощей, фруктов и зелени, чтобы наслаждаться вкусом лета круглый год.

🧊 Морозильный ларь Eurolux BD110 / 90 л / 85 см — отличное решение для небольшой кухни, дачи или квартиры, где всегда нужен запас любимых продуктов. Вместительный объём 90 литров позволит сохранить свежими сезонные ягоды, овощи, мясо, рыбу и мороженое, а энергоэффективный класс A+ поможет экономить электроэнергию. Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 200 леев | Рассрочка 0%: 500 леев в месяц на 6 месяцев

🧊 Морозильный ларь Haier HCE200E / 196 л / 84.5 см — идеальный вариант для тех, кто любит покупать с запасом и надолго сохранять свежесть продуктов. Вместительный объём 196 литров, функция Super Freezing для мгновенной заморозки и тихая работа с уровнем шума всего 39 дБ помогут круглый год наслаждаться вкусом лета. Цена: 6999 леев | Рассрочка 0%: 700 леев в месяц на 10 месяцев

🧊 Морозильная камера Eurolux FRH-085EW / 60 л / 85 см — поможет всегда держать под рукой запас любимых продуктов, не занимая много места на кухне. Компактный вертикальный формат, 3 вместительных отделения, электронное управление и объём 60 литров делают её отличным выбором для квартиры, дачи или небольшой семьи. Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 400 леев

🧊 Морозильная камера Beko B5RFNE314W / No Frost / Inverter / 186.5 см — это максимум пространства для ваших любимых продуктов. Вместительная камера 286 литров, технология No Frost, инверторный компрессор ProSmart™ и функция быстрой заморозки помогут надолго сохранить свежесть ягод, овощей, мяса, рыбы и домашних полуфабрикатов. А 5-летняя гарантия подтверждает её надёжность на долгие годы. Промо-цена: 11799 леев | Скидка: 700 леев | Рассрочка 0%: 1180 леев в месяц на 10 месяцев

🍎 Холодильник Arctic AK54270M40W / 262 л / 170.8 см — сочетает вместительность, надёжность и практичность для ежедневного использования. Объём 262 литра позволит с комфортом разместить продукты для всей семьи, лаконичный белый дизайн гармонично дополнит интерьер любой кухни, а 5-летняя гарантия подарит дополнительную уверенность в надёжности техники. Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 834 леев в месяц на 6 месяцев



🍎 Холодильник Beko B1RCNA364XB / No Frost / Inverter / 186.5 см — станет отличным помощником для хранения свежих продуктов в любое время года. Вместительный объём 316 литров, технология No Frost и система AeroFlow™ помогают дольше сохранять свежесть овощей, фруктов, мяса и готовых блюд, а продуманная организация внутреннего пространства позволяет удобно разместить всё необходимое. Ещё одно преимущество — 5-летняя гарантия, которая дарит ещё больше уверенности в его надёжной работе. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1334 леев в месяц на 6 месяцев

🍎 Холодильник однодверный Eurolux SRS120DT / 83 л / 85 см — компактное решение для небольших пространств. Он станет отличным выбором для студентов, съёмной квартиры, офиса или дачи, а 83 литра полезного объёма позволят разместить всё необходимое — от йогуртов и фруктов до готовых блюд и прохладительных напитков. Промо-цена: 2799 леев | Скидка: 200 леев | Рассрочка 0%: 467 леев в месяц на 6 месяцев

🍎 Холодильник однодверный Beko B1RMLNE444XB / No Frost / 186.5 см — создан для тех, кому нужен максимально вместительный холодильник для хранения свежих продуктов. Большая камера 365 литров, технология No Frost, система AeroFlow™, сохраняющая свежесть продуктов дольше, и тихая работа (35 дБ) делают его идеальным выбором для большой семьи. 5-летняя гарантия подтверждает высокое качество техники Beko и обеспечит уверенность в её надёжной работе на долгие годы. Промо-цена: 9999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев в месяц на 10 месяцев

Создай идеальный микроклимат вместе с BOMBA! Кондиционеры от 4999 леев — классические и инверторные модели с Wi-Fi и современными функциями для комфортной температуры в любое время дня. На ряд моделей действует 🔥 бесплатная установка*.

*Бесплатная установка действует в Кишинёве и Бельцах. Для Единец, Хынчешт, Яловен, Страшен, Калараша, Дрокии, Унген, Новых Анен и Рышкан действует тариф 8 леев/км в одну сторону.

❄️ Кондиционер Candy AC-12HTA303/R2 12000 BTU / 35 м2 / Wi-Fi — поможет поддерживать комфортную температуру круглый год. Мощность 12000 BTU, режимы охлаждения, обогрева и осушения, а также встроенный Wi-Fi позволяют легко управлять кондиционером со смартфона и создавать комфортный микроклимат одним касанием. Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 834 леев в месяц на 6 месяцев

❄️ Кондиционер Haier HSU-09HEURECO(W)/ Inverter/ 9000 BTU / 25 м2 / Wi-Fi — современные технологии и высокий класс энергоэффективности по привлекательной цене. Инверторный компрессор, встроенный Wi-Fi и высокий класс энергоэффективности A+++ обеспечат комфортный климат и экономичное энергопотребление каждый день. Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев в месяц на 6 месяцев

❄️ Кондиционер Beko BRVPF095/BRVPF096 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный / A++ — создан для максимального комфорта в жаркие дни. Функция Turbo быстро охлаждает помещение, технология ZoneFollow поддерживает комфортную температуру именно там, где вы находитесь, а система SelfClean+ помогает поддерживать чистоту внутреннего блока. Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1500 леев в месяц на 6 месяцев | Бесплатная установка*



❄️ Кондиционер Haier HSU-12HFM4S03/R3 / 12000 BTU / 35 м2 / Инверторный / A — обеспечит комфортную температуру в доме в любое время года. Инверторная технология быстро охлаждает и эффективно обогревает помещение до 35 м², работает при наружной температуре от −20 °C до +43 °C, а режим быстрого охлаждения позволит почувствовать приятную прохладу уже через несколько минут. Промо-цена: 11999 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1200 леев в месяц на 10 месяцев | Бесплатная установка*



Вентиляторы для дома, офиса и дачи — от компактных настольных до мощных колонных моделей. В BOMBA ты легко найдёшь подходящий вариант по выгодной цене, чтобы наслаждаться прохладой даже в самые жаркие дни.

🌀 Настольный вентилятор Adler AD7317 — идеальный помощник для рабочего стола, прикроватной тумбы или кухни. Благодаря компактным размерам, креплению-клипсе и подставке 2 в 1 его легко разместить именно там, где нужна прохлада, а регулировка наклона позволит направить поток воздуха точно на себя. Промо-цена: 199 леев | Скидка: 100 леев

🌀 Напольный вентилятор 3 в 1 Kumtel KTF310 — быстро наполнит комнату приятной прохладой даже в самые жаркие дни. Три скорости, регулируемая высота и функция поворота помогают равномерно распределять воздушный поток по всему помещению, создавая комфорт для всей семьи. Промо-цена: 799 леев | Скидка: 100 леев

🌀 Напольный вентилятор Adler AD 7344 — сочетает стильный безлопастной дизайн и современные функции для комфортного использования. Три режима работы, таймер до 12 часов, пульт дистанционного управления и безопасная конструкция делают его отличным выбором для спальни, гостиной или детской комнаты. Промо-цена: 1399 леев | Скидка: 200 леев

🌀 Колонный вентилятор Dreo TF414 — создан для тех, кто ценит тишину, мощный воздушный поток и современные технологии. Узкий корпус занимает минимум места, а широкая осцилляция, несколько режимов работы и дистанционное управление позволяют легко создать комфортный микроклимат в любой комнате. Промо-цена: 1799 леев | Скидка: 200 леев

Создай здоровый микроклимат в доме! В BOMBA ты найдёшь увлажнители, осушители и очистители воздуха, которые помогут поддерживать оптимальный уровень влажности, уменьшать количество пыли и аллергенов, очищать воздух и создавать комфортный микроклимат для всей семьи.

💧 Увлажнитель воздуха Gorenje H50W/ 5 л / до 20 м² — поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в доме, создавая комфортную атмосферу для отдыха, сна и работы. Вместительный резервуар 5 литров, встроенный гигрометр, ультразвуковая технология и интеллектуальное управление SmartControl позволяют устройству автоматически поддерживать заданный уровень влажности. Промо-цена: 1399 леев | Скидка: 600 леев

🌿 Очиститель воздуха Rowenta PU3040F0 — эффективно очищает воздух от пыли, аллергенов, неприятных запахов и других загрязнений, помогая создать дома более здоровый микроклимат. Многоступенчатая система фильтрации улавливает даже мельчайшие частицы, а тихая работа позволяет использовать устройство днём и ночью. Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1500 леев

🍓 Погружной блендер Bosch MSM2650B Black / 700 мл / 600 Вт — станет незаменимым помощником на кухне для приготовления смузи, крем-супов, соусов и детского питания. Мощный 600-ваттный двигатель, эргономичная конструкция и нож с четырьмя острыми лезвиями QuattroBlade обеспечивают быстрое и равномерное измельчение ингредиентов. Промо-цена: 1099 леев | Скидка: 200 леев

☕ Кофемашина эспрессо Siemens TF301E19 / 15 бар — позволит наслаждаться ароматным эспрессо, капучино и другими кофейными напитками одним нажатием кнопки. Керамическая кофемолка ceramDrive, интеллектуальная система iAroma и давление 15 бар раскрывают насыщенный вкус и аромат каждого зерна, превращая каждую чашку в настоящее удовольствие. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев в месяц на 8 месяцев

🍨 Мороженица First FA5105 / 1,2 л / 100 Вт — позволит всего за 60 минут приготовить домашнее мороженое, сорбет или замороженный йогурт из любимых натуральных ингредиентов. Вместительная чаша объёмом 1,2 литра идеально подойдёт для всей семьи, а простое управление поможет легко создавать освежающие десерты всё лето. Промо-цена: 1999 леев | Скидка: 660 леев

🍒 Вакуумный упаковщик Sencor SVS4010SS / 120 Вт — поможет дольше сохранять свежесть продуктов и сократить количество пищевых отходов. Вакуумная упаковка помогает увеличить срок хранения продуктов до 5 раз, сохранить их вкус, аромат и полезные свойства, а также отлично подходит для хранения в морозильной камере и маринования. Промо-цена: 1999 леев | Скидка: 200 леев



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