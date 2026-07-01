Bomba: Красный код скидок до -50% — успей обновить технику и гаджеты Ⓟ

Этим летом жарко не только на улице! В Bomba объявлен Красный код скидок: только сейчас бытовая техника, электроника и гаджеты ждут тебя со скидками до -50%.

Кондиционеры, телевизоры, холодильники и морозильники, смартфоны, кофемашины, товары для уборки, отдыха и развлечений — всё это можно приобрести со скидками до -50%. Выбирай технику, которая сделает каждый день комфортнее, а о выгодной покупке позаботится Bomba. ❤️

Комфортная прохлада начинается с Bomba! Выбирай кондиционеры от 4999 леев — от классических моделей до инверторных решений с Wi-Fi и современными функциями для идеального микроклимата в доме. А на ряд моделей действует бесплатная установка 🔥, чтобы наслаждаться прохладой сразу после покупки.

*Бесплатная установка действует в Кишинёве и Бельцах. Для Единец, Хынчешт, Яловен, Страшен, Калараша, Дрокии, Унген, Новых Анен и Рышкан действует тариф 8 леев/км в одну сторону.



❄️ Кондиционер Candy AC-12HTA303/R2 12000 BTU / 35 м2/ WiFi — эффективно охлаждает, обогревает и осушает воздух, создавая приятный микроклимат в любое время года. Благодаря мощности 12000 BTU он идеально подходит для помещений площадью до 35 м², а режим быстрого охлаждения и ночной режим обеспечивают дополнительный комфорт. Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 834 леев, 6 платежей

❄️ Кондиционер Haier HSU-09HEURECO(W)/ Inverter/ 9000 BTU/ 25 м2/ WiFi — инверторная модель, которая обеспечивает тихую и экономичную работу, а поддержка Wi-Fi, режимы охлаждения и обогрева, а также энергоэффективность A+++ делают её отличным выбором для помещений площадью до 25 м². Создай идеальный микроклимат в спальне, детской или кабинете с кондиционером Haier. Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1 000 леев, 6 платежей

Летняя жара больше не проблема! В Bomba тебя ждут настольные, напольные и колонные вентиляторы для дома, офиса и дачи. Выбирай подходящую модель по выгодной цене и наслаждайся приятной прохладой каждый день.

🌀 Настольный вентилятор Adler AD7317 — компактный вентилятор с надежным креплением-прищепкой легко устанавливается практически на любую поверхность. Он экономит место и создает освежающий поток воздуха именно там, где ты отдыхаешь или работаешь. Промо-цена: всего 199 леев | Скидка: 100 леев



🌀 Напольный вентилятор 3 в 1 Kumtel KTF310 — быстро наполнит комнату приятной прохладой даже в самый жаркий день. Мощность 50 Вт, большие 50-сантиметровые металлические лопасти и регулировка высоты и наклона обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха, а конструкция 3 в 1 позволяет использовать вентилятор так, как удобно именно тебе: на полу, на столе или закрепив на стене. Промо-цена: 699 леев | Скидка: 200 леев

Позаботься о здоровом микроклимате в доме. В Bomba ты найдешь увлажнители, осушители и очистители воздуха, которые помогут поддерживать оптимальный уровень влажности, уменьшить количество пыли и аллергенов и сделать воздух чище и комфортнее для всей семьи.

💧 Увлажнитель воздуха Gorenje H50W — модель с вместительным 5-литровым резервуаром и ультразвуковой технологией эффективно увлажняет воздух в помещениях площадью до 20 м², а встроенный гигрометр и сенсорное управление помогают легко поддерживать оптимальные условия для всей семьи. Промо-цена: 1399 леев | Скидка: 600 леев



🌿 Очиститель воздуха Rowenta PU3040F0 — многоступенчатая система фильтрации эффективно задерживает пыль, аллергены и другие загрязнения, а высокая производительность позволяет быстро очищать воздух даже в просторных помещениях, создавая более здоровую и комфортную атмосферу для дома. Промо-цена: 4499 леев | Скидка: 2000 леев

Лето — время запасаться витаминами! Сохраняй сезонные ягоды, овощи, фрукты и зелень свежими надолго с морозильниками и морозильными ларями от 2999 леев. Вместительные и компактные модели помогут легко сделать полезные запасы на всю зиму.

🧊 Морозильная камера Eurolux FRH-085EW / 60 л / 85 см — станет отличным решением для хранения сезонных овощей, ягод, мяса и полуфабрикатов. Благодаря объему 60 л, высоте всего 85 см и экономичному классу энергопотребления она легко впишется даже в небольшую кухню или дачный домик. Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 400 леев



❄️ Холодильник Beko B1RCNA364XB / No Frost / 186.5 см — поможет сохранить продукты свежими дольше благодаря технологии AeroFlow™ и системе No Frost, которая избавляет от необходимости размораживать холодильник. Общий объем 316 л, вместительная морозильная камера, тихая работа (37 дБ) и высота 186,5 см делают его отличным выбором для семьи. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1 334 леев, 6 платежей

🧺 Стиральная машина Beko B1WFK2604WEE 6 кг / 1000 об/мин — отличный выбор для небольшой семьи. Вместимость 6 кг, отжим до 1000 об/мин, технология AquaWave® для бережного ухода за тканями и 15 программ стирки помогут легко справиться как с повседневной одеждой, так и с деликатными вещами. Промо-цена: 3999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 667 леев, 6 платежей



👕 Сушильная машина Beko B3T67230 / 7 кг / A++ — забудь о сушилках для белья и долгом ожидании. Эта модель с тепловым насосом бережно высушит до 7 кг одежды, сохраняя мягкость тканей и снижая расход электроэнергии. Технологии SteamCure и Hygienic Dry помогают уменьшить количество складок и обеспечивают более гигиеничный уход за вещами. Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 1100 леев

🍽️ Посудомоечная машина Beko DVN06430W/ 14 комплектов — вмещает до 14 комплектов посуды, предлагает 6 программ мойки, включая быстрый режим Quick&Shine, а функция SelfDry автоматически открывает дверцу после завершения цикла для более эффективной естественной сушки. Промо-цена: 5499 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 917 леев, 6 платежей



👨‍🍳 Встраиваемый духовой шкаф Bosch HBF512BB1T / 66 л — оснащен вместительной камерой 66 л, режимом 3D Hotair для равномерного распределения тепла, несколькими режимами нагрева и удобным электронным управлением, чтобы выпечка, мясо и запеканки всегда получались идеально. Готовь любимые блюда с удовольствием и неизменно отличным результатом. Промо-цена: 6999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1167 леев, 6 платежей



🎬 Телевизор Samsung QE50Q7FAAUXUA / 50" / QLED / 4K UHD — 50-дюймовый QLED-дисплей с разрешением 4K, технология Quantum HDR, процессор Q4 AI и Smart TV на базе Tizen обеспечивают яркие цвета, высокую детализацию и быстрый доступ к любимым приложениям. Преврати просмотр фильмов и спортивных трансляций в настоящее удовольствие с Samsung. Промо-цена: 7499 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 1250 леев, 6 платежей



🎬 Телевизор Hisense 55E7Q / 55" / Direct LED / 4K UHD — модель с 55-дюймовым QLED-экраном, разрешением 4K Ultra HD, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, а также Smart TV с удобным доступом к популярным стриминговым сервисам подарит яркие впечатления от просмотра фильмов, сериалов и игр. Промо-цена: 7989 леев | Скидка: 4000 леев | Рассрочка 0%: 1332 леев, 6 платежей

👨‍🍳 Электрогриль Tefal GC271D10 — готовь дома сочные стейки, рыбу, овощи и аппетитные панини с минимальным количеством масла. Благодаря мощности 2000 Вт, двустороннему нагреву и антипригарным пластинам блюда быстро прожариваются, сохраняя сочность внутри и аппетитную золотистую корочку снаружи. Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 700 леев

☕ Кофемашина Эспрессо Siemens TF301E19 / 15 бар — модель с давлением 15 бар, керамической кофемолкой ceramDrive, системой iAroma и функцией oneTouch легко приготовит эспрессо, капучино или латте, а резервуар для воды 1,4 л и контейнер для 250 г зерен обеспечат комфортное использование каждый день. Начинай каждое утро с ароматного кофе, приготовленного одним нажатием кнопки. Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев, 8 платежей

🥤 Погружной блендер Bosch MSM2650B Black / 700 мл/ 600 Вт — готовь смузи, крем-супы, соусы и детское питание всего за несколько минут. Благодаря мощности 600 Вт, ножу QuattroBlade из нержавеющей стали и эргономичной ручке блендер легко справляется с измельчением и смешиванием продуктов, а в комплект входят венчик, измельчитель и мерный стакан. Промо-цена: 1099 леев | Скидка: 200 леев

🍊 Шнековая соковыжималка Bosch MESM731M/ 150 Вт — с технологией медленного отжима, мощностью 150 Вт и несколькими фильтрами подходит для фруктов, овощей, ягод и даже приготовления домашнего сорбета, а тихая работа и простая очистка делают её идеальным выбором для ежедневного использования. Наслаждайся натуральными соками с максимальным сохранением витаминов и вкуса. Промо-цена: 5699 леев | Скидка: 200 леев

✨ Вертикальный пылесос Hisense HVC5101W / 85 Вт — легкий и маневренный Hisense HVC5101W поможет быстро навести порядок без проводов. Аккумуляторная конструкция, возможность трансформации в ручной пылесос и удобная щетка для разных типов покрытий позволяют легко очищать пол, мебель и труднодоступные места каждый день. Промо-цена: 1499 леев | Скидка: 1800 леев

✨ Робот-пылесос Philips XU7000/01 / 0.3 л/ 180 мин — доверь ежедневную уборку умной технике. Philips XU7000/01 одновременно пылесосит и моет пол, оснащен мощностью всасывания до 5000 Па, интеллектуальной навигацией LDS, распознает и объезжает небольшие препятствия, а управлять уборкой можно прямо со смартфона через приложение. Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 4000 леев

📱 Смартфон Samsung Galaxy A26 5G / 6.7'' / 6 ГБ / 128 ГБ — отличный выбор для тех, кто хочет получить современные возможности по доступной цене. Яркий 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, основная камера 50 МП с оптической стабилизацией, аккумулятор 5000 мА·ч и поддержка 5G делают его надежным спутником для работы, общения и развлечений каждый день. Промо-цена: 4199 леев | Скидка: 800 леев | Рассрочка 0%: 525 леев, 8 платежей. В подарок — зарядное устройство Samsung (15 Вт).

📱 Смартфон Samsung Galaxy S25 / 6.2'' / 12 ГБ / 256 ГБ — флагманский смартфон для тех, кто ценит максимальную производительность и передовые технологии. Мощный процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, интеллектуальные функции Galaxy AI, профессиональная камера и яркий Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой 120 Гц обеспечивают безупречную скорость работы, потрясающие снимки и комфорт в любых задачах. Промо-цена: 15779 леев | Скидка: 2120 леев | Рассрочка 0%: 877 леев, 18 платежей

🎶 Портативная колонка JBL CLIP 5 — компактная колонка, которая легко крепится к рюкзаку, велосипеду или сумке благодаря встроенному карабину, а защита IP67, автономность до 12 часов и насыщенный фирменный звук делают её идеальным спутником для прогулок, путешествий и отдыха на природе. Промо-цена: 1099 леев | Скидка: 300 леев



🎶 Колонка для вечеринок JBL PartyBox Club 120 — мощный фирменный звук с выходной мощностью 160 Вт, впечатляющее световое шоу, поддерживает подключение микрофона и гитары, а аккумулятора хватает до 12 часов музыки без подзарядки. Защита IPX4 позволяет использовать колонку не только дома, но и на открытом воздухе. Устрой вечеринку, которую запомнят все! Промо-цена: 6999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1167 леев, 6 платежей

🎮 Игровой руль Gembird Turbo Pro — эргономичный руль с педалями, виброотдачей и удобным креплением позволяет максимально реалистично управлять автомобилем в любимых гоночных симуляторах, делая каждую поездку еще более захватывающей. Почувствуй себя настоящим гонщиком! Промо-цена: 999 леев | Скидка: 700 леев

🎮 Игровая приставка Microsoft Xbox Series S 512GB — компактная консоль нового поколения с быстрым SSD-накопителем, поддержкой до 120 кадров в секунду, технологией Ray Tracing и Quick Resume обеспечивает мгновенную загрузку игр и плавный игровой процесс, а цифровой формат открывает доступ к огромной библиотеке развлечений. Промо-цена: 8499 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1417 леев, 6 платежей

Выбирай транспорт для активного лета! Городские велосипеды от 2999 леев, детские велосипеды от 899 леев и электросамокаты от 6999 леев подарят свободу движения, комфорт в каждой поездке и удовольствие от отдыха на свежем воздухе.

🚴 Городской велосипед Nova MEJ12 — удобная посадка, прочная стальная рама, 26-дюймовые колеса и надежная тормозная система делают его отличным выбором для ежедневных поездок по городу, паркам и велосипедным дорожкам. Открой для себя удовольствие от прогулок и активного отдыха. Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 1000 леев

⚡🛴 Электрический самокат Kugoo L2 PRO — добирайся быстро и без пробок до работы, учебы или любимых мест. Kugoo L2 Pro развивает скорость до 25 км/ч, проезжает до 25 км на одном заряде, оснащен двигателем 350 Вт, складной конструкцией и выдерживает нагрузку до 100 кг — идеальный транспорт для ежедневных поездок. Промо-цена: 6 999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 1167 леев, 6 платежей

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