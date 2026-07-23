Bomba: Получи скидку до -70% на новую технику с EcoVoucher Ⓟ

Не упусти возможность обновить технику и сэкономить до 70%.

С программой EcoVoucher ты можешь заменить старую бытовую технику на современные энергоэффективные модели, заплатив значительно меньше.

В BOMBA всё максимально просто: ♻️ выбери новую технику онлайн или в ближайшем магазине, воспользуйся эко-ваучером и начни пользоваться техникой нового поколения. Она потребляет меньше электроэнергии, работает тише, служит дольше и помогает экономить на коммунальных расходах каждый день.

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❤️ Мы подготовили для тебя подборку надёжных и энергоэффективных стиральных машин и холодильников от популярных мировых брендов — Beko, Haier, Bosch, Samsung, LG и других, которые помогут снизить расходы на электроэнергию и сделать повседневную жизнь ещё комфортнее.

Стиральная машина Eurolux F70222AB / 7 кг / Инверторный двигатель / 1200 об/мин — обнови старую стиральную машину на современную модель с высоким классом энергоэффективности A и сократи расходы на электроэнергию. Вместительный барабан на 7 кг, оптимальный набор программ и низкое потребление воды и электроэнергии делают эту модель отличным выбором для ежедневного использования. Стандартная цена: 4799 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1199,75 леев



Стиральная машина Beko B1WFM2721WEE / 7 кг / Инверторный двигатель / 1200 об/мин — надёжная модель для ежедневного использования. Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу, снижает уровень вибраций и отличается долгим сроком службы, а вместимость 7 кг и широкий выбор программ позволяют легко справляться с повседневной стиркой. Дополнительное преимущество — 5 лет гарантии от Beko, что подтверждает надёжность техники и обеспечивает уверенность в покупке. Стандартная цена: 5899 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1474,75 леев

Стиральная машина Samsung WW70FG3M05TWLF / 7 кг / Инверторный двигатель / 1400 об/мин — сочетает фирменные технологии Samsung и превосходное качество стирки. AI Ecobubble™ помогает эффективнее удалять загрязнения даже при низких температурах, а скорость отжима 1400 об/мин позволяет доставать вещи практически сухими. Стандартная цена: 7269 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1817,25 леев



Стиральная машина LG F4X1008NWH / 8 кг / Инверторный двигатель / 1400 об/мин — отличный выбор для семьи, которая ценит комфорт и экономию. Технология Direct Drive обеспечивает тихую работу, долговечность и низкое энергопотребление, а увеличенная загрузка 8 кг позволяет стирать больше вещей за один цикл, экономя время, воду и электроэнергию. Стандартная цена: 7799 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1949,75 леев

Стиральная машина Beko BM3WFSU38413WB / 8 кг / Инверторный двигатель / 1400 об/мин — практичная модель для семьи с технологией SteamCure®. Обработка паром помогает освежить одежду, уменьшить количество складок и обеспечивает более бережный уход за тканями, а загрузка 8 кг делает ежедневную стирку ещё удобнее. На модель также действует 5-летняя гарантия Beko, что делает покупку ещё более выгодной. Стандартная цена: 7999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1999,75 леев



Стиральная машина LG F4X1009NWK / 9 кг / Инверторный двигатель / 1350 об/мин — отличный выбор для большой семьи. Загрузка 9 кг позволяет за один цикл постирать одеяла, пледы и большие объёмы белья, экономя время и делая ежедневную стирку ещё удобнее. Стандартная цена: 8999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 2249,75 леев

Стиральная машина Bosch WAN28281UA / 8 кг / Инверторный двигатель / 1400 об/мин — сочетает немецкое качество и современные технологии Bosch. Функция SpeedPerfect помогает сократить время стирки без ущерба для результата, а вместимость 8 кг отлично подойдёт для ежедневного использования всей семьёй. Стандартная цена: 10499 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 2749,17 леев

Стиральная машина Bosch WGE03200BY 8 кг / Инверторный двигатель / 1200 об/мин — идеальный выбор для тех, кто ценит своё время. Благодаря технологии SpeedPerfect многие программы выполняются до 65% быстрее, а двигатель EcoSilence Drive™ делает работу машины тихой, эффективной и долговечной. Стандартная цена: 10999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 3165,83 леев

Стиральная машина Samsung WW11DG6B25LKUA / 11 кг / Инверторный двигатель / 1400 об/мин — вместительная модель для больших семей и тех, кто часто стирает большие объёмы белья за один цикл. Загрузка 11 кг позволяет легко справляться с одеялами, пледами и объёмным бельём, экономя время и электроэнергию. Стандартная цена: 12939 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 4782,50 леев

Стиральная машина Bosch WLZ2420SUA / 8 кг / Инверторный двигатель /1200 об/мин — узкая модель Slim, которая станет отличным решением для небольших ванных комнат и кухонь. Несмотря на компактную глубину, она вмещает до 8 кг белья, а технология SpeedPerfect сокращает время стирки без ущерба для качества, а двигатель EcoSilence Drive™ обеспечивает тихую, эффективную и долговечную работу. Стандартная цена: 12999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 4832,50 леев

Холодильник Eurolux SRD-358DBd (Eco) / 274 л / 180 см / D — практичный холодильник для ежедневного использования с оптимальным объемом и экономичным энергопотреблением. Он помогает дольше сохранять свежесть продуктов и идеально подойдёт для тех, кто хочет заменить старую технику на более энергоэффективную модель. Стандартная цена: 5999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1499,75 леев

Холодильник Eurolux SRD-412CBEd / 185 см / 320 л — больше пространства для хранения продуктов без лишних затрат на электроэнергию. Вместительная холодильная и морозильная камеры, современный дизайн и экономичное энергопотребление делают эту модель отличным выбором для семьи. Стандартная цена: 7999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 1999,75 леев

Холодильник Hisense RB390N4BFC / 186 см / No Frost / Инверторный двигатель — сочетает тихую работу, удобную организацию внутреннего пространства и современную систему охлаждения No Frost. Продуманное расположение полок помогает рационально использовать каждый сантиметр внутреннего объёма. Стандартная цена: 10999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 3165,83 леев

Холодильник Beko B5RCNA365HDXB / 186.5 см / No Frost / Инверторный двигатель — технология HarvestFresh™ помогает дольше сохранять витамины во фруктах и овощах благодаря специальному световому циклу. Система No Frost избавляет от необходимости размораживать холодильник, а компрессор ProSmart™ Inverter обеспечивает тихую и стабильную работу. Дополнительно Beko предоставляет 5-летнюю гарантию, подтверждая высокое качество и надёжность техники. Стандартная цена: 11499 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 3582,50 леев

Холодильник LG GBV3210DPY / 203 см / No Frost / Инверторный двигатель — просторный холодильник с продуманной организацией внутреннего пространства для удобного хранения продуктов. Вместительный объём, эргономичные полки и надёжная работа делают эту модель идеальной покупкой для большой семьи. Стандартная цена: 11999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 3999,17 леев



Холодильник Samsung RB34C602DSA/EF / 185.3 см / No Frost / Инверторный двигатель — система All Around Cooling равномерно распределяет холодный воздух по всему объёму холодильника, помогая дольше сохранять свежесть продуктов. Продуманная организация внутреннего пространства и современный дизайн делают эту модель отличным выбором для любой кухни. Стандартная цена: 12949 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 4790,83 леев



Холодильник Beko B5RCNA405ZXBR / 203.5 см / No Frost / Инверторный двигатель — вместительная модель для большой семьи. Технологии HarvestFresh™, No Frost и ProSmart™ Inverter помогают дольше сохранять свежесть продуктов, избавляют от необходимости размораживания и обеспечивают тихую работу холодильника. Дополнительное преимущество — фирменная 5-летняя гарантия Beko, которая дарит уверенность в надёжности техники на долгие годы. Стандартная цена: 13499 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 5249,17 леев



Холодильник Haier HDPW5620DNPD / 205 см / No Frost / Инверторный двигатель — премиальная модель с продуманной организацией внутреннего пространства и увеличенным полезным объёмом. Выдвижные ящики Easy Access обеспечивают удобный доступ к продуктам, а современные технологии охлаждения помогают дольше сохранять их свежесть. Стандартная цена: 15999 леев. Цена с Эко-ваучером: ♻️ 7332,50 леев

Как воспользоваться EcoVoucher?

📲 Шаг 1: Проверь свой ваучер

Проверь SMS от GOV1.

Зайди на compensatii.gov.md или verificarevoucher.cned.gov.md и найди ваучер в личном кабинете.

и найди ваучер в личном кабинете. Убедись, что он ещё действует, и узнай его номинал.

🛍️ Шаг 2: Выбери технику в BOMBA

Возьми удостоверение личности (булетин ) и приходи в ближайший магазин BOMBA.

) и приходи в Подбери бытовую технику, которая соответствует условиям программы.

Заполни и подпиши Декларацию потребителя.

Оплати разницу в стоимости.

🚚♻️ Шаг 3: Получи новую технику и сдай старую

Договорись о доставке новой техники и передаче старого устройства на утилизацию.

Важно! Ваучер персональный, использовать его может только человек, на которого он был оформлен. Воспользоваться им можно также через нотариальную доверенность.

♻️ Воспользуйся программой EcoVoucher — государственной инициативой, которая позволяет выгодно обновить бытовую технику, заменив устаревшие устройства на современные энергоэффективные модели. Это удобное решение для тех, кто хочет снизить расходы на электроэнергию и внести вклад в защиту окружающей среды.

В BOMBA тебя ждёт большой выбор техники от ведущих мировых брендов. Наши консультанты помогут подобрать модель, которая идеально подойдёт именно тебе, а бесплатная доставка и экологичная утилизация старой техники сделают обновление максимально простым и удобным. Переходи на страницу акции или приходи в ближайший магазин Bomba, выбирай новую технику с EcoVoucher и получай выгоду до 70% от стоимости новой техники.



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