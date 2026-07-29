Bomba - официальный партнёр Национального чемпионата по Триатлону Ⓟ

Главный старт триатлонного сезона объединит участников, готовых испытать себя в плавании, велогонке и беге.

Bomba поддерживает чемпионат как официальный партнёр, предлагая решения для активного образа жизни и ежедневного комфорта.

Как и в спорте, самое главное — сделать первый шаг. И хотя лето уже в самом разгаре, сейчас — идеальное время подготовиться к жарким дням, приключениям на свежем воздухе и моментам отдыха.

Campionatul Național de Triatlon 2026 — это больше, чем просто соревнование. Это дисциплина, энергия и стремление превзойти собственные границы. Плавание, велоспорт и бег вместе образуют один из самых зрелищных спортивных вызовов.

В качестве официального партнёра мероприятия BOMBA подготовила специальные предложения для каждого этапа лета — от домашнего уюта в знойные дни до технологий, которые сопровождают тебя в каждом приключении.

Этап 1. Плавание — восстанавливайся в прохладной атмосфере

После напряжённого заплыва и часов, проведённых под летним солнцем, восстановление так же важно, как и сама тренировка. Ничто не сравнится с чувством, когда возвращаешься в прохладный дом, где кондиционер создаёт идеальный комфорт для отдыха и восстановления организма.

В этот период в BOMBA ты найдёшь кондиционеры всего от 4999 леев, а для выделенных моделей действует и бесплатная установка*.

*Бесплатная установка доступна в муниципиях Кишинёв и Бельцы. Для Единец, Хынчешть, Яловень, Страшень, Кэлэрашь, Дрокия, Унгень, Анений Ной и Рышкань применяется тариф 8 леев/км, рассчитываемый в одну сторону.

🌬️Кондиционер Haier AS25RBAHRA3 — 7999 леев с бесплатной установкой

Эффективная модель для квартир и комнат площадью до 25 м². Инверторная технология поддерживает постоянную температуру и снижает энергопотребление, делая этот выбор идеальным для ежедневного использования летом.

✔ 9000 BTU

✔ рекомендуемый для 25 м²

✔ Инвертор (Inverter)

✔ Бесплатная установка

🌬️Кондиционер Bosch CL2000UW26E — 8999 леев с бесплатной установкой

Кондиционер, сочетающий в себе надёжность Bosch и низкое энергопотребление. Идеально подходит для спален, гостиных или офисов площадью до 25 м², обеспечивая быстрое охлаждение и бесшумную работу.

✔ 9000 BTU

✔ рекомендуемый для 25 м²

✔ Инвертор (Inverter)

✔ Бесплатная установка

🌬️Кондиционер Beko BRVPF125 — 9399 леев или в рассрочку под 0%

Подходит для более просторных помещений: эта модель эффективно охлаждает площади до 35 м². Использует хладагент R32 и имеет класс энергоэффективности A++, являясь отличным выбором для всей семьи.

✔ 12000 BTU

✔ рекомендуемый для 35 м²

✔ Инвертор (Inverter)

✔ Класс A++

✔ Рассрочка 0%

После каждой тренировки следует восстановление. А в жаркие летние дни комфорт дома так же важен, как и любой этап триатлона.

Этап 2. Питание чемпионов начинается со свежести продуктов

Победы в триатлоне начинаются не только с тренировок, но и с ежедневного питания. Восстановление после нагрузок начинается на кухне, а свежие ингредиенты и вовремя приготовленные блюда — неотъемлемая часть рутины любого спортсмена.

Независимо от того, храните ли вы мясо, овощи, фрукты, заготовки на всю неделю или запасы для семьи, в BOMBA вы найдёте морозильные камеры и морозильные лари под любые потребности — от 2999 леев, с рассрочкой 0% и бесплатной доставкой для выделенных моделей.

❄️Морозильная камера Eurolux FRH-085EW – 2999 леев

Морозильная камера объёмом 60 литров с тремя отделениями станет отличным решением для квартиры или компактной кухни. Практичная организация позволяет хранить самые необходимые продукты в наилучших условиях, чтобы ингредиенты для блюд после тренировки всегда были под рукой.

✔ Объём морозильной камеры 60L

✔ Рассрочка 0%

✔ Бесплатная доставка по Кишинёву

❄️Морозильный ларь Eurolux BD110 – 2999 леев

Объём — 92 литра, чего достаточно для хранения мяса, овощей, фруктов и готовых блюд. Компактные габариты позволяют легко вписать его в любой дом без ущерба для полезного пространства.

✔ Объём морозильной камеры 92L

✔ Рассрочка 0%

✔ Бесплатная доставка по Кишинёву

❄️Морозильный ларь Eurolux BD218A – 3699 леев

Благодаря щедрому объёму и практичному дизайну, этот морозильный ларь станет отличным выбором для семей, предпочитающих делать запасы на долгий срок. Гарантирует сохранение продуктов в оптимальных условиях и помогает снизить количество пищевых отходов.

✔ Объём морозильной камеры 195L

✔ Рассрочка 0%

✔ Бесплатная доставка по всей Молдове

❄️Морозильная камера Eurolux SRS226DBE – 4799 леев

Продуманная внутренняя организация позволяет удобно распределить продукты и быстро находить всё необходимое. Идеально подходит для тех, кто планирует рацион заранее и нуждается в практичном решении для хранения замороженных продуктов.

✔ Объём морозильной камеры 166L

✔ Рассрочка 0%

✔ Бесплатная доставка по всей Молдове

Так же, как правильное питание поддерживает каждый преодоленный километр в триатлоне, производительная морозильная камера помогает сохранять свежесть продуктов и быть готовым к каждому новому дню.

Этап 3. Бег — спринт к самым горячим скидкам

Последние километры триатлона — это про решимость. Точно так же устроена акция Красный Код скидок от BOMBA: лучшие предложения долго не ждут.

Чем выше поднимается температура на улице, тем горячее становятся скидки. Но, как и в триатлоне, победа достаётся тому, кто первым приходит к финишу. Предложения ограничены по времени, а лучшие товары ждут тех, кто не откладывает решение на потом.

Воспользуйся скидками до 50% на бытовую технику, телевизоры, смартфоны, кондиционеры и многие другие товары в рамках акции Красный Код Скидок.

2. Телевизор Samsung QE50Q7FAAUXUA / 50" / QLED / 4K UHD

Старая цена: 8999

Новая цена: 7499

Скидка: 1500

3. Холодильник Arctic AK54270M40W / 262 l / 170.8 cm

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Новая цена: 4999

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4. Стиральная машина Eurolux F60118CB 6 кг, 1000 об/мин, класс A

Старая цена: 4299

Новая цена: 3999

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8. Робот-пылесос Philips XU7100/01, 0.26 l

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9. Аэрогриль Bosch MAF671B0 7.2 L, 1800W

Старая цена: 3999

Новая цена: 3799

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10. Party-колонка JBL PartyBox Stage 320

Старая цена: 12999

Новая цена: 10999

Скидка: 2000

BOMBA и Campionatul Național de Triatlon 2026 — одна энергия, одна мотивация

Триатлон вдохновляет людей быть активнее, преодолевать свои границы и инвестировать в собственное хорошее самочувствие.

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