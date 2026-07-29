Bomba - официальный партнёр Национального чемпионата по Триатлону Ⓟ
Главный старт триатлонного сезона объединит участников, готовых испытать себя в плавании, велогонке и беге.
Bomba поддерживает чемпионат как официальный партнёр, предлагая решения для активного образа жизни и ежедневного комфорта.
Как и в спорте, самое главное — сделать первый шаг. И хотя лето уже в самом разгаре, сейчас — идеальное время подготовиться к жарким дням, приключениям на свежем воздухе и моментам отдыха.
Campionatul Național de Triatlon 2026 — это больше, чем просто соревнование. Это дисциплина, энергия и стремление превзойти собственные границы. Плавание, велоспорт и бег вместе образуют один из самых зрелищных спортивных вызовов.
В качестве официального партнёра мероприятия BOMBA подготовила специальные предложения для каждого этапа лета — от домашнего уюта в знойные дни до технологий, которые сопровождают тебя в каждом приключении.
Этап 1. Плавание — восстанавливайся в прохладной атмосфере
После напряжённого заплыва и часов, проведённых под летним солнцем, восстановление так же важно, как и сама тренировка. Ничто не сравнится с чувством, когда возвращаешься в прохладный дом, где кондиционер создаёт идеальный комфорт для отдыха и восстановления организма.
В этот период в BOMBA ты найдёшь кондиционеры всего от 4999 леев, а для выделенных моделей действует и бесплатная установка*.
*Бесплатная установка доступна в муниципиях Кишинёв и Бельцы. Для Единец, Хынчешть, Яловень, Страшень, Кэлэрашь, Дрокия, Унгень, Анений Ной и Рышкань применяется тариф 8 леев/км, рассчитываемый в одну сторону.
🌬️Кондиционер Haier AS25RBAHRA3 — 7999 леев с бесплатной установкой
Эффективная модель для квартир и комнат площадью до 25 м². Инверторная технология поддерживает постоянную температуру и снижает энергопотребление, делая этот выбор идеальным для ежедневного использования летом.
✔ 9000 BTU
✔ рекомендуемый для 25 м²
✔ Инвертор (Inverter)
✔ Бесплатная установка
🌬️Кондиционер Bosch CL2000UW26E — 8999 леев с бесплатной установкой
Кондиционер, сочетающий в себе надёжность Bosch и низкое энергопотребление. Идеально подходит для спален, гостиных или офисов площадью до 25 м², обеспечивая быстрое охлаждение и бесшумную работу.
✔ 9000 BTU
✔ рекомендуемый для 25 м²
✔ Инвертор (Inverter)
✔ Бесплатная установка
🌬️Кондиционер Beko BRVPF125 — 9399 леев или в рассрочку под 0%
Подходит для более просторных помещений: эта модель эффективно охлаждает площади до 35 м². Использует хладагент R32 и имеет класс энергоэффективности A++, являясь отличным выбором для всей семьи.
✔ 12000 BTU
✔ рекомендуемый для 35 м²
✔ Инвертор (Inverter)
✔ Класс A++
✔ Рассрочка 0%
После каждой тренировки следует восстановление. А в жаркие летние дни комфорт дома так же важен, как и любой этап триатлона.
Этап 2. Питание чемпионов начинается со свежести продуктов
Победы в триатлоне начинаются не только с тренировок, но и с ежедневного питания. Восстановление после нагрузок начинается на кухне, а свежие ингредиенты и вовремя приготовленные блюда — неотъемлемая часть рутины любого спортсмена.
Независимо от того, храните ли вы мясо, овощи, фрукты, заготовки на всю неделю или запасы для семьи, в BOMBA вы найдёте морозильные камеры и морозильные лари под любые потребности — от 2999 леев, с рассрочкой 0% и бесплатной доставкой для выделенных моделей.
❄️Морозильная камера Eurolux FRH-085EW – 2999 леев
Морозильная камера объёмом 60 литров с тремя отделениями станет отличным решением для квартиры или компактной кухни. Практичная организация позволяет хранить самые необходимые продукты в наилучших условиях, чтобы ингредиенты для блюд после тренировки всегда были под рукой.
✔ Объём морозильной камеры 60L
✔ Рассрочка 0%
✔ Бесплатная доставка по Кишинёву
❄️Морозильный ларь Eurolux BD110 – 2999 леев
Объём — 92 литра, чего достаточно для хранения мяса, овощей, фруктов и готовых блюд. Компактные габариты позволяют легко вписать его в любой дом без ущерба для полезного пространства.
✔ Объём морозильной камеры 92L
✔ Рассрочка 0%
✔ Бесплатная доставка по Кишинёву
❄️Морозильный ларь Eurolux BD218A – 3699 леев
Благодаря щедрому объёму и практичному дизайну, этот морозильный ларь станет отличным выбором для семей, предпочитающих делать запасы на долгий срок. Гарантирует сохранение продуктов в оптимальных условиях и помогает снизить количество пищевых отходов.
✔ Объём морозильной камеры 195L
✔ Рассрочка 0%
✔ Бесплатная доставка по всей Молдове
❄️Морозильная камера Eurolux SRS226DBE – 4799 леев
Продуманная внутренняя организация позволяет удобно распределить продукты и быстро находить всё необходимое. Идеально подходит для тех, кто планирует рацион заранее и нуждается в практичном решении для хранения замороженных продуктов.
✔ Объём морозильной камеры 166L
✔ Рассрочка 0%
✔ Бесплатная доставка по всей Молдове
Так же, как правильное питание поддерживает каждый преодоленный километр в триатлоне, производительная морозильная камера помогает сохранять свежесть продуктов и быть готовым к каждому новому дню.
Этап 3. Бег — спринт к самым горячим скидкам
Последние километры триатлона — это про решимость. Точно так же устроена акция Красный Код скидок от BOMBA: лучшие предложения долго не ждут.
Чем выше поднимается температура на улице, тем горячее становятся скидки. Но, как и в триатлоне, победа достаётся тому, кто первым приходит к финишу. Предложения ограничены по времени, а лучшие товары ждут тех, кто не откладывает решение на потом.
Воспользуйся скидками до 50% на бытовую технику, телевизоры, смартфоны, кондиционеры и многие другие товары в рамках акции Красный Код Скидок.
2. Телевизор Samsung QE50Q7FAAUXUA / 50" / QLED / 4K UHD
Старая цена: 8999
Новая цена: 7499
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3. Холодильник Arctic AK54270M40W / 262 l / 170.8 cm
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Новая цена: 3999
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8. Робот-пылесос Philips XU7100/01, 0.26 l
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9. Аэрогриль Bosch MAF671B0 7.2 L, 1800W
Старая цена: 3999
Новая цена: 3799
Скидка: 200
10. Party-колонка JBL PartyBox Stage 320
Старая цена: 12999
Новая цена: 10999
Скидка: 2000
BOMBA и Campionatul Național de Triatlon 2026 — одна энергия, одна мотивация
Триатлон вдохновляет людей быть активнее, преодолевать свои границы и инвестировать в собственное хорошее самочувствие.
BOMBA поддерживает активный образ жизни для всей семьи. Выбираешь ли ты прогулку на велосипеде или приключение на электросамокате, в BOMBA ты найдёшь взрослые велосипеды и детские велосипеды, по цене от 999 леев, а также электросамокаты Xiaomi и Kugoo от 6999 леев. Наслаждайся движением, свободой и моментами, проведёнными вместе с близкими.
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