Bomba: кондиционеры от 4999 леев и вентиляторы от 199 леев — успей купить со скидками до -30% Ⓟ

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Кондиционер Candy AC-12HTA303/R2 12000 BTU / 35 м2 — мощный кондиционер для тех, кто не готов мириться с летней жарой. Он быстро охлаждает помещения площадью до 35 м², создавая комфортную температуру для всей семьи. Это отличный выбор для просторной гостиной, студии или офиса. ❄️ Промо-цена: 4999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 834 леев в месяц на 6 месяцев

Кондиционер Haier HSU-09HEURECO(W)/ Инверторный / 9000 BTU / 25 м2 / Wi-Fi — создан для тех, кто ценит тихую работу, экономичность и комфортный климат в доме. Благодаря инверторному компрессору кондиционер плавно регулирует мощность, быстро достигает заданной температуры и поддерживает её без резких перепадов. Модель отлично подойдет для спальни, детской комнаты или кабинета. Тихая работа, эффективное охлаждение и обогрев, современная система очистки воздуха и высокая энергоэффективность делают этот кондиционер надежным решением для комфортного микроклимата в любое время года. ❄️ Промо-цена: 5999 леев | Скидка: 2000 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев в месяц на 6 месяцев

Кондиционер Samsung AR40H09C1AMNEU / Инверторный / 9000 BTU/ 25 м2/ A++ — если ты ищешь надёжный кондиционер для ежедневного использования, эта модель станет отличным выбором. Продуманная система распределения воздушного потока равномерно охлаждает помещение, инверторная технология обеспечивает экономичную и стабильную работу, а современный дизайн гармонично дополнит любой интерьер. ❄️ Горячая цена: 9149 леев

Кондиционер Haier HSU-09HEURC(B) / Инверторный / 9000 BTU / 25 м2/ A+++ — интеллектуальная регулировка мощности позволяет поддерживать стабильную температуру без резких перепадов, а также уменьшает потребление электроэнергии.

Благодаря тихой работе модель прекрасно подходит для спальни или детской комнаты. Кондиционер быстро охлаждает помещение летом, эффективно работает на обогрев в прохладную погоду и создаёт комфортный микроклимат каждый день. ❄️ Промо-цена: 7999 леев | Скидка: 1500 леев | Рассрочка 0%: 1334 леев в месяц на 6 месяцев

Кондиционер Beko BRVPF095/BRVPF096 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — модель оснащена инверторной технологией, которая помогает снизить энергопотребление и обеспечивает плавную работу системы охлаждения. Подходит для помещений площадью до 25 м². Стильный дизайн гармонично впишется в любой интерьер, дополняя пространство не только комфортом, но и эстетикой. ❄️ Промо-цена: 8999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1500 леев в месяц на 6 месяцев | Бесплатная установка*

Кондиционер Beko BRHPG125/BRHPG126 / Инверторный / 12000 BTU / 35 м2 / A++ — высокая производительность позволяет кондиционеру эффективно работать даже в сильную жару, обеспечивая комфортную температуру за считанные минуты. Помимо охлаждения модель поддерживает режим обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Благодаря высокой мощности кондиционер станет удачным выбором для помещений, где обычных моделей уже недостаточно. ❄️ Промо-цена: 9999 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1000 леев в месяц на 10 месяцев | Бесплатная установка*

Кондиционер Haier HSU-18HEURECO(W) / Инверторный / 18000 BTU / 50 м²/ A+++ — инверторная технология обеспечивает плавную работу компрессора, снижает энергопотребление и уменьшает уровень шума. Благодаря этому кондиционер одинаково хорошо подходит как для интенсивной работы днем, так и для комфортного использования ночью. ❄️ Промо-цена: 10999 леев | Скидка: 1000 леев | Рассрочка 0%: 1834 леев в месяц на 6 месяцев | Бесплатная установка*

Кондиционер Bosch CL2000UW35E 12000 BTU / 35 м2 / Инверторный — модель создана для эффективного охлаждения больших помещений даже в самые жаркие дни. Инверторная технология обеспечивает стабильную работу и высокий уровень энергоэффективности. Надёжность Bosch, высокая производительность и экономичная работа — всё, что нужно для идеального климата дома. ❄️ Горячая цена: 11999 леев | Бесплатная установка*

Кондиционер Haier HSU-12HFM4S03 / Инверторный / 12000 BTU / 35 м2 / A —

сочетает современные технологии охлаждения и высокий уровень энергоэффективности. Инверторный компрессор автоматически регулирует производительность, помогая быстрее достичь комфортной температуры и поддерживать её с минимальным расходом электроэнергии. ❄️ Промо-цена: 11999 леев | Скидка: 500 леев | Рассрочка 0%: 1200 леев в месяц на 10 месяцев | Бесплатная установка*

Кондиционер LG B09TS 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный — быстро охлаждает помещение, работает тихо и экономично — идеальный выбор для ежедневного комфорта. Тихая работа и высокая производительность делают его отличным выбором для спальни или детской комнаты. ❄️ Промо-цена: 11999 леев | Скидка: 1000 леев | Бесплатная установка*

Кондиционер Candy ACI-24HRR303/R3 / Инверторный / 24 000 BTU / 70 м2 / A — идеальное решение для больших квартир, домов и офисов: благодаря мощности 24 000 BTU кондиционер эффективно охлаждает помещения площадью до 70 м², обеспечивая комфорт в жаркие дни. Инверторная технология поддерживает стабильную температуру, снижает энергопотребление и делает работу устройства более тихой. Режимы охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции делают кондиционер универсальным решением для любого сезона, создавая идеальный микроклимат в любое время года. ❄️ Промо-цена: 12999 леев | Скидка: 1500 леев

Кондиционер Samsung AR70F09C1BBNUA 9000 BTU / 25 м2 / Инверторный —

премиальный кондиционер для тех, кто ценит комфорт в каждой детали. Технология WindFree™ мягко распределяет прохладный воздух через тысячи микроотверстий, создавая приятную свежесть без сквозняков. Интеллектуальное AI-управление автоматически подбирает оптимальный режим работы, а Wi-Fi позволяет контролировать климат в доме прямо со смартфона. ❄️ Промо-цена: 17129 леев | Скидка: 220 леев | Рассрочка 0%: 2855 леев, 6 месяцев

Настольный вентилятор Adler AD7317 — благодаря удобному креплению-прищепке этот вентилятор можно легко зафиксировать на краю стола, полке или другой подходящей поверхности. Это позволяет экономить место и направлять поток воздуха именно туда, где он нужен больше всего. Компактный размер и надежное крепление делают его отличным выбором для рабочего стола, спальни или детской комнаты. 🌀 Промо-цена: всего 199 леев | Скидка: 100 леев

Вентилятор 3-в-1 Kumtel KTF310 — один вентилятор — три способа установки. Благодаря конструкции 3-в-1 его можно установить на пол, разместить на столе или закрепить на стене, выбирая наиболее удобный вариант для каждого помещения. Большой диаметр лопастей создает мощный поток воздуха, который быстро дарит ощущение свежести и помогает поддерживать комфортную температуру в жаркие дни. Регулируемая конструкция и несколько режимов работы позволяют создать идеальные условия для отдыха, работы или сна. 🌀 Промо-цена: 799 леев | Скидка: 100 леев

Напольный вентилятор Camry CR7306 — мощная модель с большим металлическим винтом диаметром 45 см, которая быстро создаёт приятную прохладу даже в просторных помещениях. Три скорости работы и регулируемый угол наклона позволяют легко настроить поток воздуха под ваши потребности, а прочный металлический корпус обеспечивает надёжность и долговечность. 🌀 Промо-цена: 1199 леев | Скидка: 100 леев



Напольный вентилятор Heinner HTFBM33WH / 33 Вт — сочетание современного дизайна и функциональности. Безлопастная конструкция с технологией CycloneFlow обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, а 6 скоростей, 3 режима работы, таймер и пульт дистанционного управления позволяют подобрать идеальные настройки для любого времени суток. Тихий и экономичный DC-мотор подарит приятную прохладу без лишнего шума. 🌀 Промо-цена: 2499 леев | Скидка: 500 леев | Гарантия 3 года

Напольный вентилятор Philips CX355001 / 48 Вт — один из самых тихих вентиляторов в своём классе — уровень шума начинается всего от 19 дБ. Технология SilentWings, режимы «Сон» и «Естественный ветер», таймер и управление через приложение обеспечивают максимальный комфорт в течение всего дня. 🌀 Промо-цена: 2499 леев | Скидка: 300 леев



Вентилятор напольный Heinner HTFAM20WH / 80 Вт — идеальный выбор для дома или офиса в жаркие дни. Мощный поток воздуха, три скорости работы, автоматический поворот и удобное дистанционное управление помогают быстро создать комфортную прохладу, а таймер делает использование вентилятора ещё удобнее. 🌀 Промо-цена: 2999 леев | Скидка: 500 леев | Гарантия 3 года

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