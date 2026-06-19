Западные эксперты назвали лучший компактный электромобиль на планете.

По словам специалистов, Renault 5 отличается превосходными характеристиками и хорошей управляемостью.

Компактные электрокары всё чаще встречаются на европейских дорогах: развитие аккумуляторных батарей и различные стимулы подталкивают водителей перейти на электрические автомобили. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент таких моделей, поэтому специалисты британского Autocar решили помочь водителям выбрать лучший вариант 2026 года, передает unian.net

На первое место они поставили новый Renault 5 E-Tech, воссоздающий образ знаменитой модели 1972 года, в честь которой автомобиль и получил свое название.

"По нашему мнению, лучшим компактным электромобилем, который можно приобрести сегодня, является Renault 5. Он удачно сочетает ретродизайн с приятными ходовыми качествами, хорошо продуманным салоном и стартовой ценой, которая ниже цен многих его основных конкурентов", – отмечают эксперты.

Сегодня новый электромобиль Renault 5 E-Tech стоит в Европе от 23 000 до 36 400 евро в зависимости от версии, емкости батареи и комплектации.

Британские эксперты отмечают, что новый Renault – далеко не единственный вариант для тех, кто хочет приобрести хороший компактный электромобиль. Они также определили победителей в отдельных номинациях.

Лучшие компактные электромобили: