focus.ua logofocus
21 Мая 2026, 18:22
В продажу поступает семейный электрокроссовер BYD - цена $17 500 и запас хода 630 км

Электромобиль BYD Atto 3 начали продавать в Китае по цене от 119 900 юаней ($17 500), а позже модель должна появиться и на европейском рынке, ведь ее предыдущее поколение там представлено.

Подробности электрокара раскрыли на сайте CarNewsChina.

Дизайн BYD Atto 3 изменился и стал более граненым. У кроссовера высокий капот и раскосые фары. Кроме того, он существенно подрос в размерах, сообщает focus.ua

Габариты BYD Atto 3 2026:

  • длина — 4665 мм;
  • ширина — 1895 мм;
  • высота — 1675 мм;
  • колесная база — 2770 мм.

В салоне BYD Atto 3 установлены два экрана на передней панели, также есть проекция на лобовое стекло. Электрокроссовер стал просторнее и имеет теперь два багажника — 750-литровый основной и 180-литровый передний. Примечательно, что оба они имеют крышки с электроприводом.

Базовая комплектация также включает 18-дюймовые диски, аудиосистему с 16 динамиками, холодильник и подогрев кресел. Топовая версия электрокара добавляет систему полуавтономного движения, адаптивные амортизаторы, холодильник, обогрев руля, электропривод и вентиляцию сидений.

Новый BYD Atto 3 выходит на рынок в двух заднеприводных модификациях:

  • 272 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 57,5 кВт∙ч, запас хода 540 км;
  • 326 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 68,5 кВт∙ч, запас хода 630 км.

К тому же, электрокар поддерживает сверхбыструю зарядку батареи за 9 минут.

Источник
