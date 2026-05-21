В продажу поступает семейный электрокроссовер BYD - цена $17 500 и запас хода 630 км
Электромобиль BYD Atto 3 начали продавать в Китае по цене от 119 900 юаней ($17 500), а позже модель должна появиться и на европейском рынке, ведь ее предыдущее поколение там представлено.
Подробности электрокара раскрыли на сайте CarNewsChina.
Дизайн BYD Atto 3 изменился и стал более граненым. У кроссовера высокий капот и раскосые фары. Кроме того, он существенно подрос в размерах, сообщает focus.ua
Габариты BYD Atto 3 2026:
- длина — 4665 мм;
- ширина — 1895 мм;
- высота — 1675 мм;
- колесная база — 2770 мм.
В салоне BYD Atto 3 установлены два экрана на передней панели, также есть проекция на лобовое стекло. Электрокроссовер стал просторнее и имеет теперь два багажника — 750-литровый основной и 180-литровый передний. Примечательно, что оба они имеют крышки с электроприводом.
Базовая комплектация также включает 18-дюймовые диски, аудиосистему с 16 динамиками, холодильник и подогрев кресел. Топовая версия электрокара добавляет систему полуавтономного движения, адаптивные амортизаторы, холодильник, обогрев руля, электропривод и вентиляцию сидений.
Новый BYD Atto 3 выходит на рынок в двух заднеприводных модификациях:
- 272 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 57,5 кВт∙ч, запас хода 540 км;
- 326 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 68,5 кВт∙ч, запас хода 630 км.
К тому же, электрокар поддерживает сверхбыструю зарядку батареи за 9 минут.