Volkswagen вдвое сократит модельный ряд в рамках реструктуризации.

Кроме того, число вариантов комплектации автомобилей собираются уменьшить на 75%, чтобы снизить затраты и упростить производственные процессы.

Об этом говорится в плане самой масштабной реструктуризации в истории немецкого концерна, который представил после заседания наблюдательного совета VW гендиректор концерна Оливер Блуме, пишет dw.com

Идти на такие меры руководство вынуждено из-за снижения прибыли. Во втором квартале 2026 года Volkswagen продал во всем мире менее 2,1 млн автомобилей - на 8,6% меньше, чем годом ранее. Продажи на важнейшем рынке, в Китае, рухнули на 36,6%. Причины - давление со стороны конкурентов, пошлины Трампа и снижение рентабельности производства электромобилей.

Напомним, что руководство VW также рассматривает сокращение в ближайшие годы 100 000 рабочих мест по всему миру (это более 15% от всех сотрудников) и закрытие четырех заводов в Германии: предприятий VW в Ганновере, Эмдене и Цвиккау, а также завода Audi в Неккарзульме. Впрочем, в представленном плане прямо об этом не говорится.

Если эти планы все же реализуют, сокращения будут значительно более масштабными, чем было согласовано в 2024 году в результате переговоров между руководством VW и профсоюзами. Во время заседания наблюдательного совета у штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге проходил митинг, организованный профсоюзом IG Metall. Аналогичные акции прошли еще на двух десятках предприятий VW и других принадлежащих концерну брендов, таких как Audi, Porsche и MAN.