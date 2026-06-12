Toyota Yaris стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире.

Компактные автомобили очень популярны в мире благодаря высокой маневренности, экономичности и удобству парковки в плотном городском потоке. Именно поэтому их часто выбирают для ежедневных поездок по городу и за его пределы, передает unian.net

Конкуренция на рынке компактных моделей очень высока, но это не помешало Toyota Yaris занять 3,8% продаж. Модель прочно занимает первую позицию даже несмотря на падение продаж в годовом исчислении на 11,1%.

На фоне многих конкурентов Toyota Yaris отличается долговечностью благодаря простой и надежной конструкции. Модель ценят не только за надежность, но и за относительно доступную цену – в Украине классический хэтчбек Toyota Yaris можно приобрести за 1 150 000 гривен.

Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Nissan Kicks, которые покупатели выбирают за те же преимущества.

В целом десятка лидеров выглядит так: