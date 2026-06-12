theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
12 Июня 2026, 23:38
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Toyota Yaris стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель лидером мирового рынка компактных автомобилей оставалась Toyota Yaris.

Toyota Yaris стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире.
Toyota Yaris стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире.

Компактные автомобили очень популярны в мире благодаря высокой маневренности, экономичности и удобству парковки в плотном городском потоке. Именно поэтому их часто выбирают для ежедневных поездок по городу и за его пределы, передает unian.net

Конкуренция на рынке компактных моделей очень высока, но это не помешало Toyota Yaris занять 3,8% продаж. Модель прочно занимает первую позицию даже несмотря на падение продаж в годовом исчислении на 11,1%.

На фоне многих конкурентов Toyota Yaris отличается долговечностью благодаря простой и надежной конструкции. Модель ценят не только за надежность, но и за относительно доступную цену – в Украине классический хэтчбек Toyota Yaris можно приобрести за 1 150 000 гривен.

Также в тройку лидеров вошли Renault Clio и Nissan Kicks, которые покупатели выбирают за те же преимущества.

В целом десятка лидеров выглядит так:

  1. Toyota Yaris (-11,1%)
  2. Renault Clio (+3,9%)
  3. Nissan Kicks (-0,3%)
  4. Volkswagen T-Roc (-9,8%)
  5. Maruti Dzire (+33,9%)
  6. Tata Nexon (+29%)
  7. Volkswagen Polo (-12,7%)
  8. Tata Punch (+28%)
  9. Volkswagen T-Cross (-10,6%)
  10. Hyundai Venue (+12,2%)
Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте