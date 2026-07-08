Toyota переносит производство пикапов из Мексики в Техас из-за пошлин Трампа.

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. переносит производство своего популярного среднеразмерного пикапа Tacoma с завода в Мексике в Сан-Антонио, штат Техас.

Это решение является частью масштабной инвестиционной программы в размере $3,6 миллиарда, направленной на модернизацию техасского предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Компания построит на американском заводе вторую сборочную линию, где выпускаются полноразмерные пикапы и внедорожники. Благодаря расширению производства к 2030 году планируется создать около 2000 новых рабочих мест.

Реакция Трампа и торговый контекст

Решение о переносе мощностей было принято на фоне остановки переговоров между США и Мексикой о продлении Североамериканского соглашения о свободной торговле. Президент Дональд Трамп, ранее активно давивший на Toyota с требованием увеличить инвестиции в американскую экономику, оставил дату 1 июля без продления торгового пакта.

В своих социальных сетях Трамп уже похвалил заявление Toyota, назвал перенос производства "подлинно большим соглашением" и заявил, что это демонстрирует эффективность его тарифной политики.

В настоящее время автомобили, импортируемые из Мексики в США, могут облагаться пошлиной в размере до 25%. Это существенно сказывается на финансовых показателях автопроизводителей и разрушает выстраиваемые десятилетиями цепочки трансграничного производства. Перенос сборки Tacoma в Техас позволит компании полностью оградить себя от этого собрания.

Рекордные продажи Tacoma и масштабы завода

Популярный пикап, который автолюбители часто называют Taco, является лидером продаж в своем сегменте в США. В прошлом году Toyota продала на американском рынке рекордные 274 638 единиц этой модели, что на 42% больше по сравнению с 2024 годом. За первое полугодие текущего года спрос вырос почти на 10%. На данный момент самый большой автопроизводитель мира имеет все шансы опередить по общим объемам продаж в США корпорацию General Motors Co.

До сих пор Tacoma собирали на двух заводах в Мексике. Предприятие вблизи Тихуаны, выпустившее в прошлом году более 166 тысяч машин этой модели, полностью потеряет это производство. Что именно там будут выпускать, в Toyota пока не комментируют, отмечая лишь, что продукция будет ориентироваться на рынки за пределами США. В то же время, другой завод в центральной Мексике продолжит собирать и экспортировать пикапы в Штаты.

Новое расширение в Сан-Антонио увеличит площадь завода вдвое - до 465 тысяч квадратных метров (около 5 миллионов квадратных футов). В настоящее время предприятие работает на грани своей мощности, выпуская около 200 тысяч автомобилей в год. Новая линия прибавит еще 150 тысяч единиц ежегодно. Общий объем инвестиций японского гиганта в эту площадку за 23 года его существования составит $8,3 миллиарда.