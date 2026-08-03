Skoda представила самый большой кроссовер в своей истории.

Skoda официально вывела на рынок свой новый флагманский электрический кроссовер Peaq, который стал самым крупным автомобилем в истории марки.

Об этом сообщает пресс-служба чешского производителя. Новинка длиной 4874 мм и с колесной базой 2965 мм превосходит популярный Kodiaq на 116 мм и 124 мм соответственно, а также предлагает семиместную компоновку салона.

Дизайн Peaq выполнен в новом фирменном стиле Modern Solid. Впервые на модели Skoda появились выдвижные дверные ручки (В некоторых странах, например, в Китае, выпуск машин с такими ручками запрещен) и крупнейшая в истории бренда электрохромная панорамная крыша площадью более 2,1 кв. м с функцией регулировки затемнения. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить до 0,249.

Базовая версия Peaq 60 оснащается задним приводом и электромотором мощностью 204 л.с., запас хода — до 450 км. Peaq 90 с двигателем на 286 л.с. и батареей емкостью 91 кВт·ч способен проехать до 640 км без подзарядки. Топовый Peaq 90x с полным приводом и двумя моторами совокупной мощностью 299 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды и имеет запас хода до 610 км.

В салоне установлен 13,6-дюймовый вертикальный дисплей мультимедиа на платформе Android — первый в истории Skoda. В списке опций: премиальная аудиосистема Sonos с 16 динамиками, пакет Relax с вентилируемыми и массажными креслами, оттоманкой для пассажира и складным столиком между передними сиденьями. Доступен также режим ночевки Camp Mode и технология двусторонней зарядки (V2L, V2H, V2G) .

Старт продаж в Европе уже начался, базовая цена в Германии — от €50 тыс.