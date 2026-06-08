Семь стран ЕС призывают Брюссель не ослаблять цели по выбросам CO₂ для автопрома

Призыв Дании, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции прозвучал после того, как лидеры ЕС в декабре прошлого года смягчили предложенный Еврокомиссией запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, уступив давлению ряда правительств и автопроизводителей. Вместо этого исполнительный орган ЕС предложил к 2035 году добиться 90-процентного сокращения выбросов CO2 от легковых автомобилей, передает euronews.com

В неофициальном документе эти страны совместно подтвердили свою приверженность курсу на ускоренную электрификацию парка легковых автомобилей и фургонов по всему блоку, призвав к расширению сети зарядной инфраструктуры и стимулам для повышения потребительского спроса.

«Переход европейского парка легких транспортных средств на электротягу способен снизить нашу уязвимость перед будущими геополитическими кризисами и ценовыми шоками на ископаемое топливо. Это также прямой и устойчивый способ повысить доступность перевозок, защищая водителей от роста цен на топливо», - говорится в документе.

Германия и Италия добивались большей гибкости

При политической поддержке Германии и Италии центристская Европейская народная партия в Европарламенте сыграла ключевую роль в отмене запрета, настаивая на том, что законодательство ЕС, затрагивающее государства-члены, должно основываться на технологическом нейтралитете, фактически предоставляющем национальным правительствам свободу выбора оптимальных способов снижения выбросов при сохранении конкурентоспособности.

Депутат Манфред Вебер (Германия/ЕНП) 13 мая провел высокоуровневый автомобильный саммит, чтобы сохранить динамику, пока политические группы ищут компромиссы по пересмотренному закону.

«Мы не поддержали регламент 2035 года (запрет двигателей внутреннего сгорания) в прошлом созыве. Во время избирательной кампании два года назад мы обещали отменить этот запрет - и сейчас выполняем обещание. Европейская комиссия представила пересмотренный регламент в декабре, основываясь на обещаниях ЕНП», - заявил Вебер на пресс-конференции.

Вебер ищет поддержки среди депутатов-социалистов и либералов в парламенте, хотя, по всей видимости, председатель ЕНП сможет заручиться и голосами правых партий, таких как «Патриоты за Европу», третьей по численности группа в парламенте.

Теперь семь столиц предупреждают об усилиях по дальнейшему размыванию правил декарбонизации автотранспорта в ЕС: в последнем проекте доклада главного переговорщика Европарламента, депутата Массимилиано Салини (Италия/ЕНП), просматривается еще меньший уровень амбиций, чем в пересмотренном предложении Комиссии, включая ослабление отдельных целевых показателей по выбросам и предоставление производителям дополнительного времени на выполнение требований.

Электрификация дает тройную выгоду, утверждают страны ЕС

Семь стран подчеркивают, что электрификация уже перестала быть исключительно экологической задачей и превратилась в геополитическую необходимость: по их мнению, рост парка электромобилей позволяет снизить зависимость от ценовой волатильности на топливо, улучшить качество воздуха и приблизить достижение климатических целей ЕС.

По данным подписавших документ стран, продажи электромобилей в Европе в первом квартале выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; они приводят это как доказательство того, что потребители все чаще воспринимают электрокары как практичный ответ на рост цен на топливо.

Семь столиц признают, что отдельные элементы гибкости могут быть оправданны, но настаивают, что они должны оставаться строго ограниченными и увязанными с реальными экологическими и промышленными обязательствами. Их беспокоит, что чрезмерные послабления подорвут уверенность инвесторов и замедлят переход, уже начавшийся в европейском автомобильном секторе.

«Механизмы гибкости, позволяющие производителям достигать своих целей по выбросам CO2, должны оставаться строго ограниченными, обусловленными и тщательно продуманными, чтобы не размывать долгосрочный инвестиционный сигнал в пользу электрификации, не ослаблять регуляторную определенность и не тормозить промышленный переход, уже начавшийся по всей европейской автомобильной цепочке создания добавленной стоимости», - говорится в документе.