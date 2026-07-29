BMW вслед за Volkswagen планирует сократить 8 000 рабочих мест.

Автогигант BMW AG предлагает тысячам своих сотрудников в Германии добровольные компенсационные пакеты, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою структуру, чтобы эффективнее конкурировать с китайскими соперниками.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, производитель ожидает, что увольнения в Германии составят большую часть из примерно 8 000 рабочих мест, которые компания планирует сократить по всему миру, сообщает epravda.com.ua

Предложение будет направлено сотрудникам, работающим в сферах исследований, разработки, планирования и других корпоративных подразделениях; работники производственных цехов не подпадают под эту программу.

В ближайшие месяцы BMW также планирует оптимизировать руководящий состав в рамках более масштабных сокращений.

BMW и другие немецкие автопроизводители резко сокращают расходы в ответ на такие вызовы, как падение продаж в Китае, пошлины США и высокие производственные затраты в Европе.

Volkswagen AG, которому принадлежат бренды Audi и Porsche, настаивает на сокращении десятков тысяч сотрудников и уменьшении производственных мощностей, чтобы противостоять быстрорастущим китайским конкурентам во главе с компанией BYD Co.

Генеральный директор BMW Милан Неделькович и руководители совета трудового коллектива намерены объявить о программе добровольного сокращения штата во время общего собрания персонала в Германии в среду, добавили источники. Программа начнётся в октябре и продлится до 2027 года, отметили они.

Генеральный директор, вступивший в должность в мае, реагирует на резкое падение спроса в Китае — крупнейшем отдельном рынке BMW.

Сочетание растущей конкуренции со стороны местных производителей во главе с BYD Co. — особенно в сегменте электромобилей — и кризиса на рынке недвижимости оказывает давление на всех автопроизводителей в этой стране. Эти же конкуренты сейчас расширяют своё присутствие в Европе.

BMW также испытывает давление из-за последствий войны на Ближнем Востоке и пошлин США. Недавно компания решила отказаться от участия в Парижском автосалоне этого года, пересматривая свои приоритеты.

Сокращение рабочих мест в немецком автосекторе — это дорогостоящий процесс, поскольку гарантии для работников, как правило, делают увольнение невозможным, поэтому компаниям приходится предлагать щедрые компенсационные пакеты при сокращении численности персонала.

Ранее премьер-министр немецкой земли Нижняя Саксония, являющийся одним из основных акционеров Volkswagen, заявил, что компания могла бы сохранить рабочие места в Германии, если бы производила там автомобильные модели, которые в настоящее время разрабатывает в Китае.