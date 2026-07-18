Брюссель удвоит цель по электрификации, чтобы сократить потребление ископаемого топлива.

К 2040 году экономика Евросоюза должна достичь целевого показателя электрификации в 46 % - на транспорте, в промышленности и зданиях, чтобы ежегодно сокращать расходы на импорт ископаемого топлива на 260 млрд евро.

Об этом заявили в Брюсселе, представляя пакет призванных упростить этот процесс предложений, передает euronews.com

Среди предлагаемых Еврокомиссией мер - реформа тарифов, взимаемых операторами энергосетей, пересмотр энергетического налогообложения и повышение энергоэффективности зданий.

Брюссель активизирует усилия по электрификации в рамках поиска быстрых решений, которые помогут компенсировать потерю поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Это обнажило сильную зависимость ЕС от импортных ископаемых видов топлива.

Но без стимулов к снижению высоких цен на электроэнергию, план Еврокомиссии по электрификации экономики может оказаться сложновыполнимым.

В Брюсселе признают, что в ряде стран ЕС электроэнергия по-прежнему облагается налогами сильнее, чем газ. Как ранее отмечали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Антониу Кошта, это ослабляет стимулы для домохозяйств и бизнеса переходить на чистые технологии, такие как тепловые насосы и электромобили.

Чтобы устранить дисбаланс, Еврокомиссия предлагает закрепить юридический принцип, обязывающий государства-члены следить за тем, чтобы налоги на электроэнергию не были выше, чем на газ, при этом оставляя правительствам свободу определять структуру национальных налоговых систем в рамках правил ЕС по налогообложению энергии.

«Мы предлагаем общий принцип: электроэнергия не должна облагаться налогами выше, чем газ», - сообщил журналистам один из высокопоставленных представителей Еврокомиссии. Здесь подтвердили, что цель в 46 % станет ориентиром для оценки прогресса ЕС в замещении ископаемого топлива чистой электроэнергией в транспорте, зданиях и промышленности.

В исполнительном органе ЕС подчеркнули, что эта цель будет опираться на более широкие рамки, связанные со стратегией в области климата и энергетики после 2030 года. Подробности ожидаются позже.

Темпы электрификации экономики ЕС, как признала Еврокомиссия, росли медленнее, чем ожидалось: показатель застыл на отметке 23 % за последнее десятилетие, несмотря на ключевое значение электрификации для достижения климатических, конкурентных и энергетических целей Союза. Оставшиеся 77 % экономики по-прежнему работают в основном на ископаемом топливе.

Тепловые насосы и электромобили

Около половины потребления газа в ЕС приходится на здания. Этот сектор признан представляющим наибольший потенциал для электрификации.

«Электрификация потребления энергии в зданиях (...) продвигается довольно медленно, несмотря на многочисленные преимущества», - отметил высокопоставленный представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе намерены стимулировать более широкое внедрение тепловых насосов в новых зданиях, повысить прозрачность затрат на их установку, упростить разрешительные процедуры и эффективнее использовать существующие финансовые инструменты, чтобы помочь домохозяйствам перейти от газового отопления к электрическим альтернативам.

«Энергетический переход с приоритетом электрификации мог бы, к примеру, укрепить экономическую целесообразность производства электромобилей в ЕС, стимулируя рост парка примерно до 120 млн аккумуляторных электромобилей против 8 млн сегодня, а также до примерно 100 млн тепловых насосов против 30 млн, установленных сейчас», - говорится в плане Еврокомиссии по электрификации.

Немецкий депутат Европарламента Кристиан Элер, отвечающий в Европейской народной партии за вопросы энергетики, заявил в пятницу, что так называемый План действий по электрификации подаёт позитивный сигнал в отношении снижения высоких цен на электроэнергию в Европе, благодаря «перспективным мерам по сетевым кодексам, тарифам на подключение к сети и повышению гибкости».

«Электроэнергия должна стать дешевле, чтобы обеспечить отказ от ископаемого топлива. ЕС должен сделать всё, что имеет смысл в рамках рыночной экономики, чтобы достичь этой цели», - сказал он.

Отказ от ископаемого топлива

Томас Льюис, эксперт по энергетической политике из НПО Climate Action Network Europe, считает, что цель электрификации в 46 % задаёт важное направление энергетического перехода Европы, особенно намерение блока представить до конца года новые правила по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

Однако Льюис предупредил, что эффект плана «рискует оказаться контрпродуктивным», если его не дополнить жёсткими мерами по выводу ископаемого топлива из оборота и обязательными целями по энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии после 2030 года.

Принимая предложение в целом положительно, Льюис отметил, что субсидии на ископаемое топливо продолжают искажать рыночные цены и искусственно удешевлять такие виды топлива.

«Исключение ключевого показателя по ежегодному вводу 100 ГВт мощностей ВИЭ, который фигурировал в просочившемся документе, создаёт риск того, что растущий спрос на электроэнергию будет удовлетворяться за счёт ископаемого топлива», - заявил Льюис, отметив, что официальное предложение не дотягивает до заявленных амбиций по чистой энергетике.

«Ускоренное развёртывание возобновляемых источников энергии и наращивание энергосбережения - самый быстрый путь к обеспечению доступного, надёжного и устойчивого энергоснабжения».

Исполнительный директор базирующейся в Брюсселе некоммерческой организации SuperGrid Europe Кристиан Кьяер отметил, что налоговая политика в Европе десятилетиями тормозила электрификацию.

«Решение Комиссии попросить государства-члены снизить налоги на электроэнергию ниже уровня налогов на газ - смелый шаг и соответствует их долгосрочным национальным интересам», — сказал Кьяер, добавив, что цель в 46% будет «лишена смысла», если рассматривать её в отрыве от других показателей или использовать как инструмент для подрыва установления целей на 2040 год по развитию возобновляемой энергетики и повышению энергоэффективности.