Прибыль Porsche растет на 34% вопреки спаду в Китае и снижению продаж.

Porsche подтвердил годовой прогноз: сокращение расходов и рост продаж 911 поддержали прибыль, несмотря на падение поставок в Китай на 32% и планы сократить тысячи рабочих мест к 2035 году.

Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche AG в первой половине года зафиксировал рост операционной прибыли на 34 % – до 1,35 млрд евро, несмотря на снижение выручки и двузначное падение поставок. Этот результат превзошёл средний прогноз аналитиков на уровне 1,26 млрд евро, согласно данным S&P Global Visible Alpha, пишет euronews.com

Когда‑то самый надёжный источник прибыли концерна Volkswagen, Porsche особенно сильно пострадала от падения спроса в Китае на немецкие автомобили премиум‑класса и от более слабых, чем ожидалось, продаж электромобилей.

Производитель спортивных автомобилей объяснил рост прибыли более жёстким контролем над затратами, ценами и продуктовым портфелем, а также реализуемой стратегией «value over volume».

При этом на рост прибыли повлияли и заметно более низкие расходы на реструктуризацию. В первое полугодие 2026 года Porsche списала около 100 млн евро в рамках стратегической перенастройки бизнеса против примерно 800 млн евро годом ранее.

Выручка сократилась на 5,1 % – до 17,23 млрд евро по сравнению с 18,16 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Тем не менее операционная рентабельность по выручке выросла до 7,8 % с 5,5 %.

«За последние шесть месяцев команда Porsche очень интенсивно и с большой дисциплиной работала над нашей стратегией. Однако нам ещё предстоит много сделать, чтобы надёжно подготовить Porsche к сложному будущему», – заявил в пресс‑релизе генеральный директор компании доктор Михаэль Лайтерс.

Более высокие продажи дорогих спортивных моделей 911 также поддержали годовой прогноз и прибыль бренда, особенно в сегменте версий GTS, Turbo и GT. В то же время продажи моделей Taycan, Panamera и Macan снизились.

Поставки в первом полугодии составили 122 306 автомобилей, что на 16,5 % меньше, чем годом ранее. В Китае они рухнули на 32 % – до 14 501 автомобиля на фоне, как отмечает компания, сложной рыночной конъюнктуры и сохранения ориентации на продажи с упором на добавленную стоимость.

Несмотря на это, Porsche ожидает, что годовая выручка составит от 35 до 36 млрд евро. В 2025 году выручка достигла 36,27 млрд евро. Компания прогнозирует операционную маржу в диапазоне от 5,5 до 7,5 % в нынешнем году.

На этом фоне решение Porsche выделяется, поскольку ряд других крупных немецких автопроизводителей снизили свои финансовые прогнозы на фоне ухудшения ситуации в Китае, давления издержек и ослабления потребительских настроений.