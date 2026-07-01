Porsche сократит еще 5000 рабочих мест из-за кризиса.

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявил о новом сокращении штата. В ближайшие годы компания планирует убрать еще около 5000 рабочих мест.

Ранее уже было принято решение сократить 3900 сотрудников, а в дочерних структурах исчезнут еще около 500 вакансий, пишет bild.de

При этом Porsche продлит гарантию занятости для сотрудников главного завода в Цуффенхаузене и исследовательского центра в Вайсахе до конца 2035 года. Массовых увольнений не будет: компания рассчитывает сокращать штат за счет незаполнения свободных мест, досрочного выхода на пенсию и добровольных соглашений.

За сохранение рабочих мест сотрудникам придется пойти на уступки. До 2035 года часть повышения зарплат будет заморожена, рождественские выплаты сократят, а бонусы сильнее привяжут к результатам компании. Кроме того, возможность работать из дома уменьшат с 12 до максимум 8 дней в месяц.

Причиной нового этапа экономии стали падение продаж в Китае, американские пошлины и высокие расходы на обновление модельного ряда. Если три года назад Porsche продавала около 320 тысяч автомобилей в год, то в 2026 году компания ожидает примерно 250 тысяч.