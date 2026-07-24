В Молдове установили личность водителя Porsche, разогнавшегося до 200 км/ч.

В Молдове на трассе М-2 сотрудники полиции выявили водителей, превысивших допустимую скорость, причем антирекордсменом стал 42-летний мужчина на Porsche.

Об этом сообщает Национальный инспектората общественной безопасности (НИОБ/INSP), передает rupor.md

За превышение установленного законом лимита скорости более чем на 80 км/ч действующее законодательство предусматривает санкции. Нарушителю грозит штраф в размере до 5 000 леев, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 60 до 90 дней.

Представители INSP напоминают водителям о недопустимости опасного вождения. Превышение скорости по-прежнему остается одной из главных причин тяжелых ДТП, поэтому граждан призывают не рисковать своими жизнями и жизнями других участников дорожного движения.