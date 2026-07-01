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7 Июля 2026, 07:18
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Масштабные сокращения в Porsche: под угрозой до 4 000 рабочих мест

О риске новых увольнений сообщила газета Handelsblatt. По ее данным, в первую очередь это затронет сотрудников административного и управленческого звена.

Масштабные сокращения в Porsche: под угрозой до 4 000 рабочих мест.
Масштабные сокращения в Porsche: под угрозой до 4 000 рабочих мест.

Сообщается, что в центре разработок в Вайсахе (немецкая земля Баден-Вюртемберг) пересмотру подлежит около 30% штатной численности, пишет bild.de

Представитель Porsche отказался назвать точное число сокращаемых рабочих мест, однако упомянул о комплексном пакете мер, который сейчас разрабатывается для оптимизации деятельности компании. Ожидается, что этот план будет представлен до конца июля.

Руководство и представители трудового коллектива сейчас ведут переговоры о новом пакете мер по снижению издержек. Генеральный директор Porsche Михаэль Лайтерс еще в марте объявил о масштабных дополнительных сокращениях (помимо уже утвержденных ранее мер), поскольку к 2029 году в регионе Штутгарта планируется ликвидировать около 1 900 рабочих мест.

Кроме того, истекают сроки контрактов примерно у 2 000 временных сотрудников. В мае компания также объявила о закрытии трех дочерних предприятий, что затронет еще 500 работников.

Компания Porsche AG входит в состав Volkswagen Group, которая столкнулась с масштабным кризисом, распространившимся и на дочернюю компанию. На фоне слабых финансовых результатов — особенно на китайском рынке — и многомиллиардных инвестиций производитель спорткаров намерен еще сильнее сокращать расходы.

Источник
bild
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