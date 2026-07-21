Во Флорештском районе оштрафовали нарушителей водного законодательства на 52 тысячи леев.

В Молдове экологические инспекторы выявили десятки нарушений при использовании водных ресурсов в регионе. Общая сумма наложенных штрафов превысила 52 тысячи леев.

В ходе проверок во Флорештском районе специалисты зафиксировали 43 нарушения законодательства. Санкции применили за незаконное использование воды и нерациональное расходование ресурсов без специального экологического разрешения, передает rupor.md со ссылкой на bani.md

Операция по мониторингу охватила как физических, так и юридических лиц. Экологическая инспекция проводит проверки совместно с районным отделом чрезвычайных ситуаций и управлением сельского хозяйства, оценивая состояние местных водоемов и гидротехнических сооружений.