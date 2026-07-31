В Румынии демонтируют 250 000 домовых печей на дровах.

Жители Румынии смогут получить государственную поддержку для добровольной замены старых дровяных печей на более современные и экологичные системы отопления.

Закон предусматривает поэтапную замену отопительных установок старше 10 лет или с КПД ниже 65% до 2040 года, сообщает Digi24.

Участие в программе будет полностью добровольным, а замена будет проводиться только по заявлению владельцев.

Планируется заменить не менее 50 тысяч установок к 2030 году, 100 тысяч — к 2035 году и не менее 250 тысяч — к концу 2040 года.

Вместо старых печей предлагается устанавливать тепловые насосы, солнечные коллекторы, геотермальные системы, фотоэлектрические установки, системы когенерации и другие решения на основе возобновляемых источников энергии. Новые печи на древесной биомассе можно будет устанавливать только в тех случаях, когда альтернативные технологии окажутся технически или экономически нецелесообразными.

Финансирование программы планируется обеспечить за счет европейских фондов, государственного бюджета, Фонда модернизации, Фонда социальной поддержки климата и программ Администрации фонда окружающей среды.

Закон также обязывает местные власти разрабатывать планы по развитию систем отопления и охлаждения в населенных пунктах с численностью более 20 тысяч жителей. Кроме того, документ откладывает до 31 декабря 2030 года обязательную установку распределителей тепла в многоквартирных домах и приостанавливает применение штрафов за их отсутствие.

Закон принят в рамках выполнения обязательств Румынии по Плану восстановления и устойчивости (PNRR) и направлен на снижение выбросов в секторе отопления и охлаждения.