В Китае настоятеля монастыря Шаолинь приговорили к 24 годам тюрьмы.

60-летний буддийский монах Ши Юнсинь был арестован после расследования, начатого летом 2025 года. Суд в провинции Хэнань признал его виновным в присвоении средств, злоупотреблении полномочиями и получении и даче взяток на общую сумму около 300 млн юаней за почти 30 лет, передает reuters.com

Кроме тюремного срока, Ши Юнсиня оштрафовали на 3,5 млн юаней (около $517 тысяч). По данным государственных СМИ, он признал вину и отказался от апелляции.

В июле 2025 года монастырь Шаолинь сообщал, что его глава находится под следствием сразу нескольких ведомств по подозрению в финансовых преступлениях и нарушении буддийских обетов — в частности, из-за «неподобающих отношений» с несколькими женщинами в течение длительного времени.

После начала расследования Буддийская ассоциация Китая лишила Ши Юнсиня монашеского сертификата. Комментируя приговор, ассоциация заявила, что он «сам навлек это на себя».