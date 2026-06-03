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unian.net logounian
3 Июня 2026, 19:09
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Ford отзывает более 400 тысяч автомобилей из-за неисправности ремней безопасности

Ford Motor Company отзывает 419 967 автомобилей в США из-за неисправности ремней безопасности, которые могут неправильно втягиваться или вытягиваться, из-за чего они не способны должным образом удерживать человека.

Ford отзывает более 400 тысяч автомобилей из-за неисправности ремней безопасности.
Ford отзывает более 400 тысяч автомобилей из-за неисправности ремней безопасности.

Отзыв касается некоторых автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска. Обе модели являются крупными внедорожниками. Последняя является автомобилем класса люкс (сам бренд Lincoln входит в состав Ford Motor Company), передает unian.net со ссылкой на reuters.com

Расследование показало, что преднатяжитель ремня безопасности на сиденье водителя и переднего пассажира может заблокировать ремень, из-за чего он не сможет ни втягиваться, ни вытягиваться.

Эксперты Национальной администрации безопасности дорожного движения США считают, что неисправность повышает риск травмирования во время аварии.

Регулятор сообщил, что дилеры проверят механизмы втягивания ремней безопасности и при необходимости бесплатно их заменят.

Источник
unian.net logounian
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