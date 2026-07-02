Автоэксперт: Электромобили и китайские машины завоевывают рынок Молдовы.

Автомобильный рынок Молдовы претерпевает значительные изменения: электромобили и автомобили китайского производства стремительно набирают популярность.

Об этом заявил автоэксперт Михаил Ускату в эфире телеканала TVR Moldova.

«С 2020 года продажи автомобилей буквально взлетели — сразу после пандемии. В 2026 году в Молдове насчитывается около 386 легковых автомобилей на тысячу жителей против 374 в 2025 году, и этот показатель продолжает расти. Это хорошо заметно и по пробкам в Кишиневе», — отметил Михаил Ускату.

По словам эксперта, электромобили и гибридные автомобили становятся все более популярными по мере развития инфраструктуры для их зарядки.

«Сегодня три из десяти автомобилей — электрические, а наибольшим спросом пользуются модели с технологией plug-in hybrid, поскольку они сочетают преимущества электродвигателя с запасом хода автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Количество зарядных станций значительно увеличилось, и владельцы электромобилей уже хорошо знают, где могут зарядить свои машины», — пояснил он.

Еще одной тенденцией на автомобильном рынке стал рост импорта автомобилей из Китая.

По словам эксперта, примерно четыре из десяти автомобилей, зарегистрированных в Молдове, произведены в Китае. Они становятся все более привлекательными благодаря конкурентоспособным ценам, современным технологиям и дизайну.

«Если в прошлом году на рынке преобладали автомобили из Германии, то сейчас его захватывают машины китайского производства. Они доступнее по цене и предлагают конкурентоспособное оснащение, поэтому все больше покупателей выбирают именно их», — отметил Михаил Ускату.

В то же время специалист подчеркнул, что электромобили требуют меньших затрат на обслуживание и способствуют снижению уровня загрязнения окружающей среды. Однако перед покупкой автомобиля, особенно подержанного, он рекомендует обязательно провести его техническую проверку у специалистов.

«Автомобиль уже не роскошь, а необходимость. Тем не менее к выбору машины нужно подходить внимательно и без спешки. Важно, чтобы перед покупкой автомобиль был проверен экспертами — это поможет избежать возможных технических проблем», — заключил автоэксперт.