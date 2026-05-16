16 Mai 2026, 15:45
16 Mai 2026, 15:45
14 746
Un pasager s-a plâns că controlul pașapoartelor la Aeroportul Chișinău începe din stradă

Un pasager pe nume Andrei Rusu este nemulțumit și critică situația de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, unde cozile la controlul pașapoartelor ar începe încă din exteriorul terminalului.

Într-o postare publicată online, acesta afirmă că în interior „este plin ochi”, iar turiștii sunt nevoiți să aștepte cel puțin jumătate de oră pentru a trece controlul de frontieră, transmite bani.md.

Autorul postării susține că problema apare chiar înainte de debutul sezonului turistic de vârf și cere autorităților să instaleze mai multe ghișee pentru polițiștii de frontieră până la construirea noului terminal.

„Auzim la știri că Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău are bani. Deci, scuza asta nu trece. Sezonul turistic abia începe și deja grupurile de turiști stau minim jumătate de oră la coadă. Ce vom face în vârf de sezon?”, a scris pasagerul.

