theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Mai 2026, 12:01
4 736
Copiază linkul
Link copiat

Polianschi: Moldovenii, potrivit versiunii Ministerului Educației, nu mai există în țara noastră

Unul dintre liderii „Congresului Civic” a arătat că în manualul școlar aprobat de Ministerul Educației lipsește practic mențiunea moldovenilor ca popor principal al țării.

Polianschi: Moldovenii, potrivit versiunii Ministerului Educației, nu mai există în țara noastră.
Polianschi: Moldovenii, potrivit versiunii Ministerului Educației, nu mai există în țara noastră.

Motivul criticilor a fost manualul pentru clasa a 3-a la disciplina „Științe”, unde, potrivit politicianului, se afirmă: „Alături de români, în Republica Moldova trăiesc mai multe grupuri etnice: ucraineni, găgăuzi, ruși, bulgari, romi și alții”.

Polianschi a declarat că o astfel de formulare creează impresia că moldovenii „nu mai există” și a numit acest lucru o politică educațională ilustrativă. În opinia sa, astfel de abordări amplifică divizarea în societate și disputele privind identitatea națională.

„Și apoi ne mirăm de unde apare divizarea în societate pe probleme de identitate, de ce chiar și în familii părinții și copiii adesea nu se înțeleg între ei”, a scris Polianschi.

Polianschi: Moldovenii, potrivit versiunii Ministerului Educației, nu mai există în țara noastră

Polianschi: Moldovenii, potrivit versiunii Ministerului Educației, nu mai există în țara noastră

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici