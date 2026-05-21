Polianschi: Moldovenii, potrivit versiunii Ministerului Educației, nu mai există în țara noastră.

Motivul criticilor a fost manualul pentru clasa a 3-a la disciplina „Științe”, unde, potrivit politicianului, se afirmă: „Alături de români, în Republica Moldova trăiesc mai multe grupuri etnice: ucraineni, găgăuzi, ruși, bulgari, romi și alții”.

Polianschi a declarat că o astfel de formulare creează impresia că moldovenii „nu mai există” și a numit acest lucru o politică educațională ilustrativă. În opinia sa, astfel de abordări amplifică divizarea în societate și disputele privind identitatea națională.

„Și apoi ne mirăm de unde apare divizarea în societate pe probleme de identitate, de ce chiar și în familii părinții și copiii adesea nu se înțeleg între ei”, a scris Polianschi.