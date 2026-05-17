17 Mai 2026, 12:30
IGPF își consolidează securitatea la frontieră cu noi sisteme mobile de supraveghere

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a recepționat un nou lot de sisteme mobile de supraveghere, în cadrul proiectului „SCOP II – Consolidarea capacităților operaționale pentru securitatea frontierei”.

Autoritățile menționează că noile echipamente sunt destinate consolidării capacităților operative ale Poliției de Frontieră și vor contribui la creșterea eficienței procesului de monitorizare, supraveghere și reacție în zonele de responsabilitate, transmite radiochisinau.md.

În cadrul activităților, angajații Poliției de Frontieră au participat la instruiri teoretice și practice privind utilizarea și operarea sistemelor mobile de supraveghere, pentru asigurarea exploatării eficiente a noilor tehnologii.

În context, Poliția de Frontieră își exprimă aprecierea pentru sprijinul constant oferit de partenerii externi în procesul de modernizare instituțională și consolidare a capacităților operaționale, eforturi care contribuie direct la sporirea securității cetățenilor și la protejarea frontierei de stat.

