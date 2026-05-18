theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
18 Mai 2026, 15:41
51 309
Copiază linkul
Link copiat

Gonța: Ce țară de proști suntem!

Jurnalistul Gheorghe Gonța a comentat demisia șefului TRM, Vlad Țurcanu, în urma scandalului izbucnit după votul acordat de juriul din Republica Moldova la Eurovision.

Gonța: Ce țară de proști suntem!.
Gonța: Ce țară de proști suntem!.

„În țara noastră mor copii și tineri în Armată, iar Maia Sandu zice că avem cel mai bun ministru din era noastră.

Poliția e implicată săptămânal în scandaluri rușinoase, iar puterea ne spune să nu cerem demisia conducătorilor la fiecare „incident”.

Droguri printre adolescenți - zero reacții.

Piramide financiare în rândul oamenilor legii - liniște.

O doamnă anunță moartea suspectă a unei femei - toată turma partidului o caută pe cea care a dezvăluit macabrul caz și-s gata s-o linșeze.

Cetățeni moldoveni sunt luați la război contrar voinței lor - nicio reacție.

Copiii de-ai noștri rămân fără cetățenie - nimic.

Un concurs despre nimic a ieșit pe dos în opinia unora - demisie de onoare! (Una dictată, nu benevolă).

Toți aplaudă!

Ce țară de proști suntem”, a scris jurnalistul pe rețelele sociale.

Reamintim că cetățenii și politicienii din Moldova și România și-au exprimat nemulțumirea că țara noastră a acordat vecinilor doar 3 puncte la Eurovision, în timp ce juriul român a oferit Moldovei 10 puncte.

După valul de critici, șeful TRM Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici