Gonța: Ce țară de proști suntem!
Jurnalistul Gheorghe Gonța a comentat demisia șefului TRM, Vlad Țurcanu, în urma scandalului izbucnit după votul acordat de juriul din Republica Moldova la Eurovision.
„În țara noastră mor copii și tineri în Armată, iar Maia Sandu zice că avem cel mai bun ministru din era noastră.
Poliția e implicată săptămânal în scandaluri rușinoase, iar puterea ne spune să nu cerem demisia conducătorilor la fiecare „incident”.
Droguri printre adolescenți - zero reacții.
Piramide financiare în rândul oamenilor legii - liniște.
O doamnă anunță moartea suspectă a unei femei - toată turma partidului o caută pe cea care a dezvăluit macabrul caz și-s gata s-o linșeze.
Cetățeni moldoveni sunt luați la război contrar voinței lor - nicio reacție.
Copiii de-ai noștri rămân fără cetățenie - nimic.
Un concurs despre nimic a ieșit pe dos în opinia unora - demisie de onoare! (Una dictată, nu benevolă).
Toți aplaudă!
Ce țară de proști suntem”, a scris jurnalistul pe rețelele sociale.
Reamintim că cetățenii și politicienii din Moldova și România și-au exprimat nemulțumirea că țara noastră a acordat vecinilor doar 3 puncte la Eurovision, în timp ce juriul român a oferit Moldovei 10 puncte.
După valul de critici, șeful TRM Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează.