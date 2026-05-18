Gonța: Ce țară de proști suntem!.

„În țara noastră mor copii și tineri în Armată, iar Maia Sandu zice că avem cel mai bun ministru din era noastră.

Poliția e implicată săptămânal în scandaluri rușinoase, iar puterea ne spune să nu cerem demisia conducătorilor la fiecare „incident”.

Droguri printre adolescenți - zero reacții.

Piramide financiare în rândul oamenilor legii - liniște.

O doamnă anunță moartea suspectă a unei femei - toată turma partidului o caută pe cea care a dezvăluit macabrul caz și-s gata s-o linșeze.

Cetățeni moldoveni sunt luați la război contrar voinței lor - nicio reacție.

Copiii de-ai noștri rămân fără cetățenie - nimic.

Un concurs despre nimic a ieșit pe dos în opinia unora - demisie de onoare! (Una dictată, nu benevolă).

Toți aplaudă!

Ce țară de proști suntem”, a scris jurnalistul pe rețelele sociale.

Reamintim că cetățenii și politicienii din Moldova și România și-au exprimat nemulțumirea că țara noastră a acordat vecinilor doar 3 puncte la Eurovision, în timp ce juriul român a oferit Moldovei 10 puncte.

După valul de critici, șeful TRM Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează.