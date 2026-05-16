16 Mai 2026, 16:30
12 678
Focare de febră Q în Moldova: Cum se transmite boala și care sunt simptomele

Autoritățile din Republica Moldova au confirmat opt cazuri de febră Q, o boală infecțioasă rară, provocată de bacteria Coxiella burnetii, transmisă în special de animale precum bovinele, oile și caprele.

Specialiștii atrag atenția că infecția apare cel mai des în mediul rural sau în rândul persoanelor care lucrează cu animale și produse de origine animală, transmite realitatea.md.

Febra Q se transmite, de regulă, prin inhalarea prafului contaminat cu bacterii provenite din urina, fecalele, laptele sau resturile biologice ale animalelor infectate, în special placenta și lichidul amniotic. Mai rar, oamenii se pot infecta prin consumul de lapte nepasteurizat. Boala nu se transmite de la om la om.

Simptome

Simptomele apar, de obicei, la două-trei săptămâni după infectare și pot semăna cu cele ale gripei. Printre cele mai frecvente manifestări se numără febra înaltă, frisoanele, durerile musculare și articulare, tusea, durerile de cap, greața sau durerile abdominale. Unele persoane nu dezvoltă deloc simptome, însă în cazurile severe boala poate afecta inima, ficatul, plămânii sau creierul.

Medicii spun că formele ușoare se pot vindeca fără tratament, însă cazurile severe necesită administrarea de antibiotice, cel mai frecvent doxiciclină. Persoanele cu afecțiuni cardiace, sistem imunitar slăbit, femeile însărcinate și cei care lucrează în ferme sunt considerați cei mai expuși riscului de complicații.

Cum prevenim 

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, specialiștii recomandă respectarea măsurilor de igienă, evitarea consumului de lapte nepasteurizat, dezinfectarea spațiilor contaminate și izolarea animalelor bolnave. De asemenea, fermierii și medicii veterinari sunt îndemnați să monitorizeze atent starea animalelor și să solicite testări atunci când există suspiciuni de infecție.

Sursă
