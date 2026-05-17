Controverse după votul juriului Moldovei la Eurovision 2026.

Potrivit informațiilor disponibile, identitatea celor cinci profesioniști din juriul național rămâne confidențială în primele ore după transmisiune, conform procedurilor aplicate de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și Teleradio-Moldova, pentru a preveni presiunile externe, transmite noi.md.

Listele oficiale urmează să fie publicate pe portalul Eurovision.tv după finalizarea centralizării datelor tehnice de vot. Juriul din Chișinău a acordat punctajul maxim de 12 puncte Poloniei.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me”, a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a intrat deloc în lista țărilor care au primit puncte de la juriul moldovenesc. Această decizie a stârnit nemulțumire în rândul fanilor Eurovision, mai ales având în vedere că votul publicului din Republica Moldova a acordat României 12 puncte.

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a reacționat public, menționând că „juriul ne-a surprins” și a mulțumit publicului moldovean pentru susținerea acordată României. Rita Engleza, cea care a prezentat punctajul juriului Republicii Moldova, a explicat ulterior că persoana care anunță notele nu face parte din juriu și nu influențează rezultatele.

„Omul care prezintă punctajul nu e parte din juriu, nu participă la acele rezultate pe care le prezintă. El e spokesperson, deci e efectiv un prezentator invitat să citească punctajul. Eu nu am participat la acest punctaj, ca să fie clar”, a spus Rita Engleza.

Ea a recunoscut că a fost șocată în momentul în care a văzut lista pe care urma să o citească în direct. „Când am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România — 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc?”, a declarat aceasta.

Rita Engleza a mai spus că, inițial, ar fi vrut să refuze prezentarea punctajului.

„L-am sunat pe domnul director de la Teleradio-Moldova și i-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte”, a afirmat ea.

Totodată, prezentatoarea a precizat că, personal, ar fi acordat punctajul maxim României.

„My 12 points go to Romania, dacă ceva. Și nu zic asta doar pentru că eu așa am susținut piesa. Mie mi-e trist că a fost așa. Nu cred că trebuie să fie un concurs politic, dar nu într-un an când piesa e atât de bună, din punctul meu de vedere”, a spus Rita Engleza.

Ea a subliniat însă că votul juriului trebuie respectat, chiar dacă nu coincide cu opinia publicului.

„Televotul din partea Republicii Moldova a oferit României 12 puncte, deci votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat”, a adăugat aceasta.

În pofida controverselor legate de votul juriului, Republica Moldova a avut o evoluție remarcabilă la Eurovision 2026. Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova!”, a calificat țara în finală și a încheiat concursul pe locul 8 în clasamentul general. Marea finală de la Viena a fost câștigată de Bulgaria, reprezentată de artista Dara.