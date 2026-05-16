Carp: În Parlament vor fi organizate audieri pe cazul decesului unui minor într-o unitate militară din Cahul.

El a declarat că audierile vor avea loc cu ușile închise, pentru a nu face publice datele personale ale victimelor, relatează canalul de Telegram agora.md

Lilian Carp a anunțat că la audieri vor fi invitați reprezentanți ai mai multor instituții, inclusiv Ministerul Apărării, Procuratura Generală și Avocatul Poporului, pentru a-și prezenta materialele în dosar.

„Vom afla cum s-a produs această tragedie și de ce acest contractant avea asupra sa o armă. (...) De asemenea, se desfășoară o anchetă oficială privind șeful unității militare din Cahul. Consider că va fi audiat și șeful Statului Major General”, a declarat Carp.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile trebuie să analizeze cu atenție circumstanțele decesului unei persoane în unitatea militară din Cahul. Potrivit lui, toate măsurile sunt „pe masă”, inclusiv eventuale demisii, însă deciziile trebuie luate doar după clarificarea cauzelor tragediei.

Un adolescent de 16 ani a murit, iar un recrutat a fost rănit. Acest lucru s-a întâmplat după ce un alt soldat, în vârstă de 20 de ani, a deschis focul, presupus din cauza unei manipulări necorespunzătoare a armei. Incidentul a avut loc pe teritoriul unității militare din Cahul, informează Poliția Republicii Moldova.