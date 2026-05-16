theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
agora.md logoagora
16 Mai 2026, 12:15
8 647
Copiază linkul
Link copiat

Carp: În Parlament vor fi organizate audieri pe cazul decesului unui minor într-o unitate militară din Cahul

La inițiativa deputatului PAS, Lilian Carp, vor fi organizate audieri în Parlament privind cazul decesului unui minor într-o unitate militară din Cahul.

Carp: În Parlament vor fi organizate audieri pe cazul decesului unui minor într-o unitate militară din Cahul.
Carp: În Parlament vor fi organizate audieri pe cazul decesului unui minor într-o unitate militară din Cahul.

El a declarat că audierile vor avea loc cu ușile închise, pentru a nu face publice datele personale ale victimelor, relatează canalul de Telegram agora.md

Lilian Carp a anunțat că la audieri vor fi invitați reprezentanți ai mai multor instituții, inclusiv Ministerul Apărării, Procuratura Generală și Avocatul Poporului, pentru a-și prezenta materialele în dosar.

„Vom afla cum s-a produs această tragedie și de ce acest contractant avea asupra sa o armă. (...) De asemenea, se desfășoară o anchetă oficială privind șeful unității militare din Cahul. Consider că va fi audiat și șeful Statului Major General”, a declarat Carp.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile trebuie să analizeze cu atenție circumstanțele decesului unei persoane în unitatea militară din Cahul. Potrivit lui, toate măsurile sunt „pe masă”, inclusiv eventuale demisii, însă deciziile trebuie luate doar după clarificarea cauzelor tragediei.

Un adolescent de 16 ani a murit, iar un recrutat a fost rănit. Acest lucru s-a întâmplat după ce un alt soldat, în vârstă de 20 de ani, a deschis focul, presupus din cauza unei manipulări necorespunzătoare a armei. Incidentul a avut loc pe teritoriul unității militare din Cahul, informează Poliția Republicii Moldova.

Sursă
agora.md logoagora
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici