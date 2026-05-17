Avocatul Domenco, despre cazul suicidului de pe TikTok: Oamenii care au comentat trebuie trași la răspundere.

Avocatul Andrei Domenco așteaptă acțiunile statului în cazul tânărului care s-a sinucis live pe TikTok, transmite unimedia.info.

„Zeci de tineri au comentat, influențând tânărul, și ei trebuie trași la răspundere conform Codului Penal”, a declarat Domenco, subliniind responsabilitatea Poliției și a autorităților în investigarea cazului.

„Nu prea se vorbește online despre ceea ce ar trebui să se vorbească, și anume suicidul care a avut loc live pe TikTok, comis de un tânăr în prezența a câteva mii de oameni care îl priveau.

Acum, ca niciodată, vor vedea seriozitatea statului care o va depune la examinarea acestui caz, pe motiv că deranjant și șocant este faptul că zeci de tineri în acel live contribuiau activ să influențeze psihologic persoana ca să se sinucidă.

Nu vor vorbi că trăim într-o societate bolnavă și avem o serie de bastruși fără substanță cenușie, asta este un lucru clar pentru Republica Moldova, că numărul proștilor depășește numărul persoanelor normale, dar îmi va fi interesant cum statul va examina această cauză, pentru că Codul penal prevede infracțiunea – determinarea sau înlesnirea la suicid în sinea speței respective, chiar dacă persoana a decis singură să se sinucidă.

Consider că Poliția urmează să identifice toate persoanele care erau prezente în live și au comentat activ sub aspectul înlesnirii la suicid, adică au contribuit activ psihologic ca persoana să se sinucidă cu diferite sfaturi și pretexte.

Va fi greu, pentru că din câte am înțeles, acest băiat nu are părinți; evident că nu este o persoană în spate care să caute dreptate. Acum, ca niciodată, îmi va fi foarte interesant să văd seriozitatea pe care o va depune statul în examinarea acestui caz, ori în ultima perioadă am văzut deja de câte ori a gafat statul și cum încearcă sub diferite pretexte să își justifice greșelile în diferite cazuri de rezonanță.

Mai mult ca atât, consider că aceste persoane trebuie trase la răspundere, deoarece art. 150 din Codul Penal, la determinarea sau înlesnirea la suicid, prevede că aceasta poate avea loc prin intermediul rețelelor de comunicare electronică, cum ar fi TikTok.

Mai mult ca atât, persoana care s-a sinucis a făcut acest pas sau a povestit despre asta în live, în speranța că va găsi careva factori externi care îl vor consola, care îl vor ajuta și înțelege starea depresivă și îl vor convinge că totuși există o speranță la viață. S-a întâmplat contrariul, deoarece a avut nenorocul să dea peste niște persoane care, dimpotrivă, au contribuit psihologic să facă acest pas tragic”, a declarat Domenco.