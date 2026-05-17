Zelenski a dispus să se ia legătura cu Moldova în urma deciziei Rusiei privind Transnistria.

Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei într-un mesaj de seară, informează eurointegration.com.ua

„Anterior, Rusia a făcut un nou pas în privința Transnistriei: rușii au simplificat posibilitatea obținerii cetățeniei pentru cei originari din această regiune a Moldovei. Este un pas specific și înseamnă nu doar că Rusia caută astfel noi soldați, deoarece cetățenia implică obligații militare”, a spus Zelenski.

El a adăugat că astfel Rusia marchează teritoriul Transnistriei ca și cum ar fi al său.

„La Moscova spun adesea diferiților interlocutori că îi interesează doar Donbasul. De fapt, nu este vorba doar de Donbas. Trebuie să reacționăm la asta. Cu atât mai mult cu cât contingentul militar rus și prezența serviciilor speciale în Transnistria reprezintă pentru noi o provocare”, a subliniat Zelenski.

Președintele Ucrainei a accentuat că Ucraina este interesată de o Moldovă stabilă și puternică.

„Am instruit Ministerul de Externe al Ucrainei să contacteze corespunzător Moldova pentru evaluări și acțiuni comune. De asemenea, aștept propuneri din partea serviciilor speciale ucrainene, din partea informațiilor noastre privind formatul de reacție. Rusia trebuie să se gândească mai mult la rafinăriile și terminalele sale petroliere, nu la cetățenii altor state și la pământul altor popoare”, a adăugat șeful statului.

Reamintim că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria nerecunoscută.