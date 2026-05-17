protv.md
17 Mai 2026, 08:00
7 633
Spatari: Problema armatei ruse din Transnistria nu este doar a Moldovei, ci a întregii Europe

Marcel Spatari a declarat că retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană este o „strategie corectă” și o condiție necesară pentru continuarea procesului de reintegrare a Republicii Moldova.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcastului Lorenei, transmite protv.md.

În timpul podcastului, Spatari a menționat că prezența militară rusă pe malul stâng al Nistrului nu este doar o problemă internă a Republicii Moldova, ci o chestiune care afectează întregul continent european.

„Consider că aceasta este o strategie corectă. Cred că problema prezenței ilegale a armatei ruse în regiunea transnistreană nu este doar o problemă a țării noastre, ci o problemă a continentului european, și este bine că Uniunea Europeană are o poziție clară în privința faptului că aceasta este ilegală. În plus, Rusia și-a asumat încă din 1999, la Istanbul, obligația de a-și retrage trupele, însă acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Spatari.

De asemenea, Marcel Spatari a subliniat că este important faptul că problema retragerii trupelor ruse a fost inclusă pe agenda negocierilor dintre Uniunea Europeană și Rusia.

„Este important că această problemă va fi discutată și adusă de Uniunea Europeană la masa negocierilor. Din punctul meu de vedere, aceasta este o strategie corectă, iar retragerea armatei ruse este o condiție necesară pentru continuarea procesului de reintegrare a Republicii Moldova în UE”, a menționat Spatari.

Deputatul a adăugat că autoritățile au început deja să implementeze măsuri concrete pentru apropierea regiunii transnistrene de standardele naționale și europene, dând exemplul procesului de armonizare fiscală.

UE solicită retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană ca una dintre condițiile negocierilor cu Rusia.

La începutul săptămânii, UE a anunțat că pregătește o listă de cerințe pentru negocierile cu Rusia. Una dintre condiții este retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană.

Miniștrii de externe ai țărilor membre ale Uniunii Europene vor discuta în cadrul unei întâlniri informale, programate pentru 27–28 mai în Cipru, posibilele negocieri cu Rusia și condițiile pe care Bruxelles-ul trebuie să le înainteze Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

