Sandu: UE este pregătită să discute despre finanțarea reintegrării, dar fără sume concrete.

În cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” cu Lilia Burakovski la Realitatea TV, președintele a menționat că partenerii știu despre ce cheltuieli este vorba, însă nu au oferit încă angajamente de finanțare, transmite rupor.md.

Potrivit Maiei Sandu, partenerii demonstrează disponibilitate de a participa la discutarea acestei chestiuni.

„Există deschidere din partea partenerilor, însă până acum nimeni nu a menționat sume concrete care ar putea fi alocate Fondului de convergență”, a declarat președintele.

Ea a precizat că Uniunea Europeană a oferit încă din anul trecut o finanțare mică, însă nu au urmat alte angajamente.

„Continuăm discuțiile. Partenerii știu despre ce cheltuieli este vorba și există interes în rezolvarea acestei probleme”, a spus Sandu.

Președintele a abordat și tema securității în regiunea transnistreană. Potrivit ei, reglementarea nu este posibilă fără retragerea trupelor rusești.

„Vorbind mereu despre necesitatea unei soluții pașnice, fără retragerea trupelor rusești această problemă nu va putea fi rezolvată definitiv, inclusiv din punct de vedere economic”, a subliniat șefa statului.

Sandu a adăugat că această chestiune poate fi discutată în cadrul unor posibile negocieri între Rusia și Ucraina, în cazul apariției unor „semnale pozitive” privind un acord de pace.