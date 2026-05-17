Sandu: Sistemul judecătoresc nu poate fi reformat pe jumătate.

Potrivit șefei statului, reforma nu poate fi lăsată la jumătate, deoarece acest lucru nu va permite obținerea unor schimbări reale în sistemul judecătoresc. Ea a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Teritoriul libertății” de la Realitatea TV, transmite rupor.md.

„Este foarte important să ducem procesul până la capăt. Nu putem reforma sistemul pe jumătate — sau chiar mai puțin — și să ne așteptăm ca acesta să funcționeze eficient”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a subliniat că, dacă o parte a sistemului judiciar va fi curățată de corupție, iar cealaltă va rămâne neschimbată, atunci nu se poate aștepta o reformă completă. Ea a atras, de asemenea, atenția asupra rezultatelor verificării judecătorilor și procurorilor.

„Dacă ne uităm la rezultatele activității comisiei, vedem că acest test l-au trecut doar aproximativ 50% dintre judecători. Aceasta arată că problemele din sistem sunt cu adevărat serioase”, a remarcat șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, o parte dintre reprezentanții sistemului au refuzat să treacă verificarea, iar unii nu au reușit să o treacă. Din acest motiv, președintele consideră necesar să se finalizeze reforma și să se asigure că în sistemul judiciar lucrează persoane care respectă legea și nu sunt implicate în corupție.

Răspunzând la întrebarea de ce verificarea judecătorilor de primă instanță nu poate fi efectuată de Consiliul Superior al Magistraturii, așa cum se prevedea inițial, Sandu a declarat că are mai multă încredere în comisia independentă în ceea ce privește evaluarea financiară.

„Avem un sistem mic, oamenii se cunosc bine între ei. Și chiar dacă printre reprezentanții magistraturii există oameni cinstiți, asta nu înseamnă că toate deciziile vor fi complet obiective”, a subliniat președintele.

Ea a adăugat că problemele din sistemul judecătoresc s-au acumulat de-a lungul anilor, prin urmare procesul de reformare trebuie să fie cât mai obiectiv și consecvent.