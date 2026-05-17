theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
protv.md logoprotv
17 Mai 2026, 13:00
10 577
Copiază linkul
Link copiat

Răspunsul Maiei Sandu la întrebarea dacă ar putea deveni președinte al României a stârnit zâmbete

Președintele Moldovei Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Estonia, unde a participat la conferința „Lennart Meri” – un eveniment anual dedicat politicii externe și de securitate, care are loc la Tallinn.

Răspunsul Maiei Sandu la întrebarea dacă ar putea deveni președinte al României a stârnit zâmbete.
Răspunsul Maiei Sandu la întrebarea dacă ar putea deveni președinte al României a stârnit zâmbete.

Maia Sandu a fost întrebată de ce nu realizează unirea cu România, transmite protv.md.

Maia Sandu a răspuns că în prezent în Republica Moldova există un sprijin mai mare pentru integrarea europeană, iar autoritățile susțin exact această direcție.

Șefa statului a amintit, de asemenea, despre referendumul privind integrarea europeană, afirmând că rezultatele acestuia au demonstrat susținerea populației pentru cursul european al țării.

Maia Sandu a subliniat că scopul principal rămâne păstrarea Republicii Moldova „parte a lumii libere” și asigurarea securității cetățenilor.

Discuția a continuat într-o atmosferă mai relaxată după discursul președintelui Muntenegrului, Jakov Milatovic, care a declarat că Maia Sandu „ar putea într-o zi să devină președintele României”, adăugând că ar fi „un președinte minunat indiferent de țară”.

Răspunsul președintei Moldovei a stârnit zâmbete în sală.

„Mulțumesc mult! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”, a răspuns Sandu,

După răspunsul Maiei Sandu, a intervenit moderatoarea conferinței, glumind: „Poți face grădinărit și în România”.

Sursă
protv.md logoprotv
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici