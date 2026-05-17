Răspunsul Maiei Sandu la întrebarea dacă ar putea deveni președinte al României a stârnit zâmbete
Președintele Moldovei Maia Sandu a efectuat o vizită oficială în Estonia, unde a participat la conferința „Lennart Meri” – un eveniment anual dedicat politicii externe și de securitate, care are loc la Tallinn.
Maia Sandu a fost întrebată de ce nu realizează unirea cu România, transmite protv.md.
Maia Sandu a răspuns că în prezent în Republica Moldova există un sprijin mai mare pentru integrarea europeană, iar autoritățile susțin exact această direcție.
Șefa statului a amintit, de asemenea, despre referendumul privind integrarea europeană, afirmând că rezultatele acestuia au demonstrat susținerea populației pentru cursul european al țării.
Maia Sandu a subliniat că scopul principal rămâne păstrarea Republicii Moldova „parte a lumii libere” și asigurarea securității cetățenilor.
Discuția a continuat într-o atmosferă mai relaxată după discursul președintelui Muntenegrului, Jakov Milatovic, care a declarat că Maia Sandu „ar putea într-o zi să devină președintele României”, adăugând că ar fi „un președinte minunat indiferent de țară”.
Răspunsul președintei Moldovei a stârnit zâmbete în sală.
„Mulțumesc mult! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”, a răspuns Sandu,
După răspunsul Maiei Sandu, a intervenit moderatoarea conferinței, glumind: „Poți face grădinărit și în România”.