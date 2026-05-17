Grosu, despre Ozerov: Dacă acesta ar fi expulzat, capacitățile noastre de apărare nu ar crește.

El a menționat, de asemenea, că astfel de probleme vor fi rezolvate doar după încheierea războiului din Ucraina, scrie canalul de Telegram agora.md.

Potrivit lui Grosu, Moldova trebuie să își direcționeze mai întâi resursele spre consolidarea capacităților de apărare până la încheierea conflictului de la graniță.

La întrebarea ce alte măsuri pot fi luate în afară de convocarea lui Oleg Ozerov, el a răspuns: „Știu la ce vă referiți, cu toții ne gândim la asta”.

Cu toate acestea, Grosu a lăsat să se înțeleagă că expulzarea diplomatului rus nu va fi o soluție în această situație.

„Înțelegeți, simbolic ar fi un gest cu o încărcătură emoțională. Dar în practică nimic nu s-ar schimba, pentru că el este reprezentantul statului agresor, iar astfel de incidente se vor opri atunci când se va încheia războiul. (...) Cu un individ de acesta mai puțin pe teritoriul nostru, capacitățile noastre de apărare nu o să crească. Simbolic va fi un semnal politic care, credeți-mă, va fi uitat rapid”, a adăugat Grosu.

„De fiecare dată trebuie să-l convocăm și să-l dăm cu nasul”, a remarcat el.

Reamintim că, pe 13 mai, la ora 16:00, o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova.