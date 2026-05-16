noi.md
16 Mai 2026, 12:30
12 439
Copiază linkul
Link copiat

Georgescu, despre interdicția de intrare impusă Nataliei Morari: Este regretabil

Ex-candidatul la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a numit interdicția de intrare în România aplicată Nataliei Morari drept o încălcare a libertății de exprimare și un atac la adresa unei jurnaliste importante.

Călin Georgescu și jurnalistul Marius Tucă au comentat, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, interdicția aplicată Nataliei Morari după interviul cu fostul candidat la președinția României, transmite noi.md.

„Dacă tot sînteți aici, mi-am amintit de o jurnalistă excepțională pe nume Natalia Morari, căreia i s-a interzis intrarea în România după interviul cu dumneavoastră. Mi se pare un fapt extrem de grav, o măsură securistă, o încălcare a libertății de exprimare și o lovitură adusă unei jurnaliste importante. Și trebuie să luptăm împotriva acestui lucru, pentru că mâine ni se va întâmpla nouă. Mâine nu mă vor mai lăsa să ies din România”, a declarat jurnalistul Marius Tucă.

„Sunt întru totul de acord. De aceea am spus că, într-un anumit sens, este bine că alegerile au fost anulate, pentru a vedea adevărata față a multora și măștile care au fost date jos. Ea este o jurnalistă emblematică. Și este foarte devotată nu doar profesiei sale, ci și țării sale. Ceea ce se întâmplă este regretabil, pentru că înseamnă, repet, că am câștigat”, a spus Călin Georgescu.

Sursă
