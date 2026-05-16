Curtea de Apel respinge apelul lui Spînu: Ion Ceban nu va fi obligat să măture la Primărie.

Spînu a cerut în instanță scuze publice dezmințirea unor declarații considerate defăimătoare, despăgubiri morale simbolice de un leu, dar și obligarea lui Ion Ceban să măture Primăria Chișinău timp de un an, transmite tvrmoldova.md.

Litigiul a pornit de la declarații făcute de Ion Ceban în 2022 într-o emisiune TV și ulterior pe rețelele sociale, unde acesta a afirmat că „Spînu împreună cu Ceban, cu anumiți factori de decizie de la Gazprom au înțelegere. Și mai mult decât atât, ne fură pe mine cu dumneavoastră și toți locuitorii municipiului, nu doar ai municipiului, dar și ai țării și vă dau detalii în această privință”.

În cererea de chemare în judecată, Spînu a solicitat obligarea lui Ceban să dezmintă public declarațiile în cadrul aceleiași emisiuni TV sau într-un format cu audiență similară, precum și pe pagina sa oficială de Facebook. El a indicat că declarațiile lui Ion Ceban sunt defăimătoare, nu corespund realității și se probează prin aceea că nu există procese penale pornite pe faptele expuse de edil la data de 2 noiembrie 2022 și nu există acte judecătorești irevocabile în acest sens.

În cadrul ședinței de judecată, avocatul lui Ion Ceban nu a recunoscut pretențiile formulate și a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. El a argumentat că declarațiile contestate de Spînu reprezintă o opinie a lui Ion Ceban, o interpretare a unor fapte, având un substrat factologic suficient.

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins acțiunea ca neîntemeiată pe 17 martie 2025. Pe 13 mai 2026, Curtea de Apel Centru a examinat apelul depus de Andrei Spînu și a decis să îl respingă, menținând integral hotărârea primei instanțe.

Decizia Curții de Apel este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la comunicarea hotărârii motivate.