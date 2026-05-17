Carp, despre drona căzută în Chișinău: E un aparat de recunoaștere, cu cameră video la bord.

Această declarație aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Oficialul a precizat că aceasta este singura informație cunoscută de el despre drona care a căzut în centrul Chișinăului pe 28 aprilie anul acesta, transmite canalul de Telegram agora.md.

Carp a menționat că în acest caz sunt necesari experți și o anchetă detaliată.

La întrebarea dacă drona aparținea Federației Ruse, Carp a răspuns că detaliile vor fi oferite de Procuratură.

„Preliminar, din ceea ce știu eu, este vorba despre o dronă de recunoaștere, cu cameră video la bord. Informațiile trebuie să vină de la Procuratură după finalizarea anchetei… Va dura două-trei săptămâni”, a declarat Lilian Carp.

Reamintim că pe 28 aprilie, în sectorul Centru al Capitalei a fost observat un obiect asemănător unei drone, după ce Poliția a primit un apel de la un cetățean. Potrivit organelor de drept, locatarii unui bloc de apartamente au fost evacuați temporar, iar zona a fost încercuită.

Drona se afla pe acoperișul unui blocului de locuit.