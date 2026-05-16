Zelenski: Rusia pregătește un atac cu rachete și drone asupra „centrelor de luare a deciziilor” din Ucraina.

Principalele ținte ale acestui posibil atac ar putea fi așa-numitele „centre de decizie” din Ucraina, transmite unian.net.

Despre aceasta, șeful statului a anunțat în urma unei ședințe cu conducătorii Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Securitate al Ucrainei

„Specialiștii Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării au primit documente care atestă pregătirea de către ruși a unor noi lovituri cu rachete și drone asupra Ucrainei, în special, după cum indică aceștia, asupra „centrelor de luare a deciziilor”. Printre acestea, în special, aproape douăzeci de centre politice, puncte militare”, a declarat Zelenski.

Totodată, potrivit lui Zelenski, Ucraina a luat în considerare aceste informații.

„Dar merită să remarcam în mod special pentru conducerea rusă că Ucraina totuși nu este Rusia și, spre deosebire de țara-agresor, unde există un autor clar al acestui război și anturajul său de mulți ani, care îi asigură detașarea de realitate, sursa protecției Ucrainei este pregătirea poporului ucrainean de a lupta pentru independența sa și propriul său stat suveran”, constată Zelenski.

După cum a subliniat președintele, ucrainenii merită suveranitatea lor la fel ca orice altă națiune.

„Poporul nu poate fi învins. Rusiei trebuie să-i înceteze războiul și să negocieze o pace demnă, nu să caute cu ce să mai sperie Ucraina”, a adăugat șeful statului.

Pregătirea de către Ucraina a răspunsurilor la atacurile aeriene rusești

„Ne stabilim țintele pentru sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei pentru acest război și loviturile asupra orașelor și satelor noastre. Ucraina nu va lăsa fără consecințe pentru agresor fiecare lovitură care ia vieți ale oamenilor noștri. Aplicăm în mod pe deplin justificat lovituri de răspuns asupra industriei petroliere ruse, producției militare și asupra persoanelor care comit direct crime de război împotriva Ucrainei și ucrainenilor”, a remarcat Zelenski.