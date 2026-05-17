Zelenski: Rusia nu ar putea produce rachete fără componente occidentale.

Despre aceasta informează rbc.ua, citând un mesaj video de seară al șefului statului.

Zelenski a menționat că Ucraina continuă să lucreze activ pe direcția sancțiunilor. Iar sarcina principală este să întrerupă toate canalele de aprovizionare către Rusia cu componente pentru producerea dronelor și rachetelor.

„În atacul de săptămâna aceasta asupra Kievului, rușii au folosit rachete care au fost produse în acest an. Fără componente de la companii din Europa, Japonia, Statele Unite, rușii pur și simplu nu ar fi reușit să facă aceste rachete. La fel este și cu majoritatea celorlalte mijloace de distrugere pe care acești producători le folosesc pentru lovituri asupra orașelor noastre, asupra caselor obișnuite ale ucrainenilor", a spus președintele Ucrainei.

El a adăugat că legăturile Rusiei cu lumea, care funcționează pentru război, reprezintă o amenințare directă la viață. Și nu doar în Ucraina, pentru că dacă „mașina de război rusă" va rezista, atunci următoarele lovituri ale Rusiei pot fi și împotriva Europei și altor vecini ai țării agresoare în regiuni mai îndepărtate. În plus, inamicul și-a arătat deja fața în Siria și țările africane.

„Acum rușii sunt în mare parte blocați aici de apărarea noastră, dar ce va fi mai departe? În ce direcție vor merge rușii? Este nevoie de hotărâre pentru a împinge această țară astfel încât să devină mai sigură pentru lume. Sancțiunile, toate celelalte forme de presiune - sunt cel mai bun instrument pentru aceasta", a concluzionat Zelenski.