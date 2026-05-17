Vance: Nu exclud cazurile în care ajutorul SUA a ajuns la teroriști.

Statele Unite au înregistrat cazuri în care organizații teroriste străine ar fi putut avea acces la fonduri alocate prin programe federale de asistență, a declarat în cadrul emisiunii Fox News vicepreședintele țării, JD Vance.

„Cu siguranță am constatat că autoritățile unor alte țări, organizații teroriste străine, s-au îmbogățit potențial din aceste resurse”, a spus el. În special, aceste fonduri au fost direcționate către carteluri de droguri, a precizat el.

Vance a fost de acord cu ideea de a transfera cazul de fraudă legat de programul Medicaid din Minnesota către departamentul de combatere a terorismului din cadrul Departamentului Justiției. Este vorba despre faptul că o parte din veniturile obținute prin scheme frauduloase cu Medicaid ar fi putut fi scoase în străinătate și transferate organizațiilor recunoscute în SUA drept teroriste.

„Cu siguranță. Este o idee excelentă. Nu am auzit despre asta, dar vom transmite imediat echipei, pentru că trebuie să fie o anchetă în cadrul luptei împotriva terorismului”, a susținut el.

Vance a numit inacceptabilă situația în care americanii plătesc taxe „iar aceste fonduri ajung la teroriști, în timp ce țara voastră încearcă să împiedice acești teroriști să ucidă alți americani”. „Este șocant, dar exact asta se întâmplă când guvernul federal închide ochii”, a subliniat vicepreședintele.

După cum a relatat Fox News, grupul de lucru al lui Vance pentru combaterea fraudei a identificat contracte guvernamentale în valoare de aproape 6,3 miliarde de dolari, care, se presupune, au fost încheiate cu companii frauduloase.

Decretul privind crearea echipei conduse de vicepreședinte a fost semnat de președintele Donald Trump. Sarcina acesteia este să oprească „exploatarea sistemului american de protecție socială” de către „imigranți ilegali, infractori, bande străine, birocrați” și organizații non-guvernamentale. În decret se afirma că unele state au profitat de lacune care permit oamenilor să-și confirme singuri dreptul la beneficii, inclusiv locuință, hrană și asistență medicală.

Minnesota este menționată în document ca exemplu de „fraudă și risipă uluitoare”. Este vorba despre o presupusă escrocherie de 250 milioane de dolari a organizației non-profit Feeding Our Future (în 2024 au fost condamnați cinci oameni, recunoscuți vinovați de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor destinate alimentării copiilor în timpul pandemiei COVID-19), fraude cu programul Medicaid și o schemă frauduloasă pe scară largă legată de îngrijirea copiilor, relatează postul TV. În ultima, se afirmă că sunt implicați imigranți somalezi, acuzați că au transferat fonduri furate de la contribuabili către o grupare teroristă africană.

În februarie 2025, ministrul finanțelor Scott Bessent a declarat că, la indicațiile sale, Ministerul Finanțelor a început o anchetă privind afirmațiile că „din cauza conducerii ineficiente a administrației Biden și a guvernatorului Tim Walz, banii contribuabililor muncitori din Minnesota” ar fi putut fi direcționați către gruparea Al-Shabaab, cu sediul în Somalia (Al-Shabaab este legată de Al-Qaida – organizație teroristă interzisă în Rusia). „Luăm măsuri rapide pentru a garanta că taxele americanilor nu finanțează acte de terorism global”, a asigurat atunci Bessent.