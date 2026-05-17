delfi
17 Mai 2026, 09:36
4 595
Un automobil a intrat în mulțime în Italia: Opt persoane au fost rănite

În orașul italian Modena, un bărbat aflat la volan a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, după care a încercat să atace cu un cuțit.

Opt persoane au fost rănite, dintre care patru au suferit răni grave, toate necesitând spitalizare. Despre acest incident a anunțat sâmbătă, 16 mai, agenția italiană ANSA, preluată de delfi.ee.

Potrivit datelor preliminare oferite de primarul orașului, Massimo Mezzetti, automobilul „a urcat pe trotuar, a lovit o bicicletă”, iar apoi o femeie de 55 de ani, pe care a strivit-o de vitrina unui magazin. Se menționează că aceasta „a suferit cele mai grave răni, având ambele picioare zdrobite”.

Un martor a povestit că mașina circula prin centrul orașului cu o viteză de aproximativ 100 km/h. După ce a lovit pietonii, șoferul a încercat să fugă, dar mai mulți trecători au alergat după el. În cele din urmă, autorul atacului a încercat să atace cu un cuțit unul dintre urmăritori, însă trecătorii au reușit să-l imobilizeze și să-l predea poliției. În prezent, șoferul este audiat.

La volan, a spus primarul pentru ANSA, se afla un bărbat de 30 de ani de origine nord-africană. Este vorba despre Salim El-Kudri, un cetățean italian de 31 de ani, de origine marocană, scrie ziarul il Resto del Carlino din Bologna, oraș vecin cu Modena. Potrivit publicației, în momentul incidentului, acesta nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor. De asemenea, se menționează că șoferul s-a născut în provincia Bergamo, are studii economice și locuiește în zona Modenei. Anterior nu a avut probleme cu legea.


delfi
