Trump: Autoritățile Chinei nu intenționează să-l elibereze din închisoare pe Jimmy Lai.

Despre aceasta a declarat președintele SUA, Donald Trump, după negocierile cu președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, transmite dw.com.

Trump a spus că a discutat cu Xi despre soarta lui Lai. „Chiar am ridicat această problemă. Dar pentru el este un caz mai complicat”, a declarat republicanul jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial în drum spre SUA. „El a spus că situația lui Jimmy Lai este o chestiune dificilă pentru el”.

„Am abordat subiectul lui Jimmy Lai. Să spun așa: reacția la aceasta nu a fost cea mai pozitivă”, a adăugat Trump ulterior într-un interviu pentru postul Fox News. „Nu am simțit optimism”.

Jimmy Lai – laureat al premiului DW „Pentru libertatea cuvântului”

Jimmy Lai a susținut protestele prodemocratice din Hong Kong din 2019, a fost arestat și a petrecut aproape 2.000 de zile în izolare. Procesul împotriva magnatului media în vârstă de 78 de ani a durat câțiva ani și s-a încheiat în 2026 cu o condamnare la 20 de ani de închisoare pentru „incitare la rebeliune” și „conspirație cu forțe străine”. În sentință, Lai este numit o persoană care nutrește „ură extremă” față de Partidul Comunist Chinez. El însuși nu și-a recunoscut vina.

În aprilie 2026, Lai a fost distins cu premiul DW „Pentru libertatea cuvântului”. Directorul general al DW, Barbara Massing, a declarat că prin acest premiu compania media onorează „devotamentul său neprețuit față de valorile democratice”.