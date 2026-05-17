SUA iau în calcul capturarea fostului lider al Cubei după scenariul venezuelean.

Autoritățile SUA iau în calcul capturarea fostului lider al Cubei, Raul Castro. Despre aceasta scrie The New York Times.

Potrivit publicației, Washingtonul ar putea deschide un dosar împotriva politicianului și să folosească acest lucru, așa cum s-a întâmplat în cazul liderului Venezuelei, Nicolas Maduro.

„Înalți oficiali doresc cel puțin să aibă posibilitatea de a repeta scenariul venezuelean”, se menționează în articol.