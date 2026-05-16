Scurgere de substanță radioactivă la o centrală nucleară din Japonia.

Despre aceasta a anunțat operatorul centralei Tohoku Electric Power.

„În jurul orei 5:15 (17:10) la blocul energetic nr. 2 al centralei nucleare Onagawa... a fost detectată eliberarea unei cantități mici de vapori radioactivi din camera condensatorului (în zona controlată) de la etajul 2 subsol”, se arată în comunicat.

Operatorul a declarat că, deși supapa conectată la trapa de drenaj a fost strânsă, alimentarea cu abur nu s-a oprit, astfel că reactorul a fost oprit, iar supapa a fost verificată.

Incidentul nu este legat de cutremur. Cauza incidentului va fi investigată. Cazul, a adăugat compania, nu a avut impact radioactiv asupra mediului înconjurător.