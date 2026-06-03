Șapte persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra unui autobuz de linie în Donețk.

Pușilin a declarat că, conform datelor preliminare, în urma atacului au murit 7 civili. Alte 11 persoane au suferit răni de diferite grade de gravitate și primesc îngrijiri medicale, scrie rbc.ru.

Reamintim că dronele Forțelor Armate ale Ucrainei au atacat regiunea Leningrad cu câteva ore înainte de deschiderea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Discursul lui Vladimir Putin este programat peste două zile, iar la eveniment este așteptată și o delegație germană.